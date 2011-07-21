به گزارش خبرنگار مهر، دیدار مجید مجیدی با آیت الله جوادی آملی پیرامون فیلم سینمایی" محمد"(ص) و منتفی شدن برگزاری جشنواره کودک و نوجوان از مهمترین اتفاقاتی بود که در هفته گذشته در سینمای ایران رخ داد.

مجید مجیدی به همراه محمد مهدی حیدریان تهیه‌کننده فیلم سینمایی "محمد"(ص) در دیدار با آیت الله جوادی آملی که نزدیک به یک‌ساعت به طول انجامید، درباره ساخت این فیلم با آیت الله آملی مشورت کردند. مجیدی در این دیدارسکانس‌هایی از فیلمنامه را با ذکر جزئیات برای آیت‌الله جوادی آملی توصیف کرد و ایشان دیدگاه‌شان درباره نحوه رویکرد هنری به زندگی پیامبر اسلام را برای گروه سازنده فیلم محمد (ص) تشریح کردند.

- منتفی شدن جشنواره کودک و نوجوان همدان از اتفاقات مهم این هفته بود. قبلا اعلام شده بود که فقط شهر همدان به عنوان مکان برگزاری جشنواره تغییر می‌کند اما چند روز بعد اعلام شد که کلا برگزاری جشنواره منتفی شده است و قرار است بودجه برپایی این جشنواره صرف پیشرفت استعدادهای درخشان در سینما شد.

البته ماجرا به همین جا ختم نشد و دوباره نقل قول دیگری از طرف معاونت سینمایی مطرح شد که جشنواره کودک و نوجوان برگزار می‌شود اما درشهری غیر از همدان. بعد از این اظهار نظر گزینه‌های احتمالی برای برگزاری جشنواره مطرح شد. شهرهایی مثل شیراز، کیش، مشهد و....

جای تعجب دارد که بعد از گذشت 24 دوره از برگزاری این جشنواره هنوز جای ثابتی برای آن در نظر گرفته نشده است. با توجه به مدت زمان کمی که به برگزاری جشنواره مانده اگر طی روزهای آینده هم شهر مورد نظر مشخص شود به نظر نمی‌رسد بتوان جشنواره امسال را با کیفیت و ارائه خدمات مناسب برگزار کرد.

- به منظور گسترش و توسعه تعامل در روابط سینمای ایران در عرصه های بین المللی تأسیس موسسه تخصصی جشنواره‌ها و امور بین الملل سینمای ایران در دستور کار قرار گرفت. معاون امور سینمایی به موجب حکمی از سوی وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی مسئولیت تأسیس موسسه ای تخصصی تحت عنوان جشنواره‌ها و امور بین الملل سینمای ایران را عهده دار شد.

- با وجود اخبار متعددی درباره ساخت قسمت دوم و پس از آن بخش سوم "ملک سلیمان" به کارگردانی شهریار بحرانی شنیده می‌شد، به نظر می‌رسد به دلیل فراهم نشدن شرایط مناسب و مهمتر از آن بخش مالی، تولید این فیلم منتفی شده است.

مجتبی فرآورده تهیه‌کننده فیلم به خبرنگار مهر گفت: حمایتی که انتظار می‌رفت از ساخت این فیلم نشد. اکران "ملک سلیمان" در خارج از کشور هم به دلیل مخالفت‌هایی که در آن کشورها شد، منتفی شده است.

- بازی رایانه ای "کوهنورد" از محصولات موسسه فرهنگی اطلاع رسانی تبیان از اول مردادماه به بازار عرضه می‌شود.

این بازی رایانه ای ایرانی که برای مخاطبان 12 سال به بالا و به شیوه بازی "اول شخص" طراحی شده، برخلاف اغلب بازیهای رایانه ای ایرانی که مدل مشابه خارجی هستند، مشابه ندارد و بازی ساده، بی حاشیه، بی ادعا و روانی است که می توان ساعتها آن را بازی کرد.

- فیلم‌های سینمایی"سفر سرخ" به کارگردانی حمید فرخ‌نژاد، "یوسف پیابر" به کارگردانی فرج‌الله سلشور، "سنگ اول" به کارگردانی ابراهیم فروزش و"مامان بهروز منو زد" عباس مرادیان به عنان فیلم‌هایی که قرار است ماه مبارک رمضان در سینماها به نمایش درآیند اعلام شدند. پیش از این قرار بود فیلم "هفت پرده" به کارگردانی فرزاد موتمن بعد از سالها نمایش داده شود که اکران آن منتفی شد.

- افتتاح اولین سینمای آبی کشور در شهر شیراز از اتفاقات هفته گذشته در سینمای ایران بود. این سینمای آبی که قابلیت به نمایش درآوردن انیمیشن، برنامه های تلویزیونی، تبلیغاتی و فیلمهای سینمایی را دارد، دوشنبه 27 تیرماه در بوستان آزادی با حضور مسئولان به بهره برداری رسید. بخشی از مشخصات فنی این پروژه شامل پرده آب به شعاع 10 متر، پرده نمایش به مساحت 107 متر و سیستم صوتی مجهز و پیشرفته است.

- برپایی مراسم اختتامیه جشنواره آموزشگاه‌های سینمایی از دیگراخبار هفته گذشته بود. در این مراسم که با حضور جواد شمقدری معاون امور سینمایی برگزار شد از برگزیدگان رشته‌های مختلف این جشنواره تقدیر به عمل آمد. این جشنواره به همت انجمن صنفی آموزشگاه‌های آزاد سینمایی و سمعی و بصری کشور با حمایت معاونت امور سینمایی وزارت ارشاد، سازمان توسعه تجارت ایران و موسسه امور جشنواره‌های فیلم از 20 تا 27 تیر در سالن‌های ساختمان خلیج فارس نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزارشد.

- همچنین نامزدهای دوازدهمین جشن تندیس"حافظ" نیز معرفی شدند. دوازدهمین جشن سینمایی تلویزیونی دنیای تصویربه دبیری علی معلم چهار مرداد ماه در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار می‌شود.

- 28 تیرماه سومین سالروز درگذشت خسرو شکیبایی هنرمند محبوب سینما و تلویزیون کشور بود. این بازیگر توانا سال 1323 در تهران به دنیا آمد و تحصیلاتش را در رشته بازیگری در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به پایان برد. او تا پیش از انقلاب فقط در عرصه تئاتر فعالیت داشت و فعالیت حرفه ای در عرصه سینما را با بازی در فیلم "خط قرمز"مسعود کیمیایی آغاز کرد.

شکیبایی بازیگری بود که کارنامه همکاری او با فیلمسازان برجسته سینمای ایران ترکیبی است از یک تکرار جذاب در کنار نقش‌آفرینی‌های مستقل و منحصربفرد. خسرو شکیبایی فرصت پیدا کرد تا سینمای ایران و علاقمندان به هنر بازیگری‌اش را مهمان 49 فیلم سینمایی کند. کارنامه‌ای برجسته از همکاری با فیلمسازان حرفه‌ای که شاید امروز کار کردن با یکی از آنها آرزوی بسیاری از بازیگران باشد.

فیلم‌های سینمایی"هامون"، "سارا"،" پری"، "کیمیا"،" اتوبوس شب"،" حکم"،" رئیس" بخشی از کارنامه این بازیگر فقید است. برنامه سینمایی"هفت" بخشی از برنامه جمعه 31 تیرماه خود را به بزرگداشت این هنرمند اختصاص می‌دهد.

