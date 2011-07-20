به گزارش خبرگزاری مهر، صمد‌الله فیروزی در خصوص اینکه چه زمانی لیست داروهای جدید تحت پوشش بیمه اعلام خواهد شد، افزود: هم‌اکنون این داروها در شورای عالی بیمه در حال بررسی است ضمن اینکه داروهای جدیدی نیز برای بیماران خاص در نظر گرفته شده که بزودی تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت.

فیروزی درباره اقدامات سازمانهای بیمه‌گر در پرداخت مطالبات به مراکز درمانی تصریح کرد: خوشبختانه مطالبات سازمانها به‌ روز شده و هم‌اکنون مراکز طرف قرارداد از نحوه پرداخت بدهیها از طریق سازمانهای بیمه‌گر راضی هستند.

سرپرست معاونت امور اجتماعی وزارت رفاه ادامه داد: اجرای بیمه کارگران ساختمانی از سال گذشته توانسته است این قشر را راضی کند بطوریکه بر اساس برنامه تدوین شده سالانه 200 هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش این بیمه قرار می‌گیرند و امسال نیز بنا داریم این تعداد کارگر را تحت پوشش بیمه قرار دهیم.

فیروزی در خصوص آخرین جلسات وزارت رفاه درباره ساختار و تشکیلات سازمانهای بیمه‌ گر نیز گفت: هنوز تصمیمی در خصوص تغییر ساختار سازمانهای بیمه‌گر گرفته نشده و این سازمانها همانند سالهای گذشته زیرمجموعه وزارت رفاه کار می‌کنند.