علی دهقان کیا در گفتگو با مهر در خصوص ابلاغ سیاست های کلی اشتغال کشور توسط مقام معظم رهبری، با تاکید بر اینکه سیاست های جدید می تواند به منزله ایجاد یک تحرک و تلاش جدید در بازار کار کشور باشد، گفت: سیاست های جدید اشتغل کشور بر لزوم عملیاتی کردن و فعال شدن زمینه های لازم بهبهود فضای کسب و کار تاکید دارد.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، اظهار داشت: پرداختن به موضوع مربوط به برقرار تناسب بین دستمزد و بهره وری نیروی کار می تواند منجر به رونق در محیط های تولید در بنگاه ها شود.

دهقان کیا ادامه داد: در واقع نگاه سیاست ها به لزوم تقویت فضای اشتغال در کشور به نحوی است که در همه بندهای 13 گانه آن می توان نوعی استمرار و پیوستگی بین موارد مختلف مطرح شده را مشاهده کرد.

این مقام مسئول کارگری، ادامه داد: ایجاد زیرساخت های لازم و مناسب برای توسعه اشتغال پایدار از توجهات ویژه و ضروریاتی است که در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری قابل مشاهده است.

به گزارش مهر، طی روز گذشته سیاست های کلی اشتغال کشور توسط مقام معظم رهبری در 13 بند ابلاغ شده است که در آن به موارد مهمی مانند ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار، جذب فناوری، هماهنگ سازی و پایداری سیاست های پولی، مالی، ارزی و تجاری و تنظیم بازارهای اقتصادی در جهت کاهش نرخ بیکاری توام با ارتقاء بهره وری عوامل تولید و افزایش تولید پرداخته شده است.