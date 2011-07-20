به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به تأثیر آرای راسل در فلسفه تحلیلی میپردازد. با وجود اینکه راسل به عنوان بنیانگذار فلسفه تحلیلی مطرح نیست اما او از بزرگترین نمایندگان فلسفه تحلیلی به شمار میرود که سهم بسزایی در توسعه و پیشرفت این سنت فلسفی داشته است.
این کتاب درصدد است تا ارزیابی مجددی از آثار فلسفی راسل در نهادینه سازی سنت فلسفه تحلیلی داشته باشد. هدف از این کار درک بهتر تاریخ فلسفه تحلیلی و آرای راسل است.
بر این اساس آثاری از راسل که هنوز منتشر نشده نیز مورد بررسی قرار گرفتهاند.
فلسفه تحلیلی، فلسفه آکادمیک حاکم بر دانشگاههای کشورهای انگلیسیزبان (آنگلو-ساکسون) است که اغلب آن را در مقابل فلسفه قارهای یا فلسفه اروپایی قرار میدهند. بنیانگذاران اصلی فلسفه تحلیلی، فیلسوفان دانشگاه کمبریج، برتراند راسل و جرج ادوارد مور بودند که هر دو از ریاضیدان و فیلسوف آلمانی گوتلوب فرگه تأثیر پذیرفتند.
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