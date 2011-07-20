به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به تأثیر آرای راسل در فلسفه تحلیلی می‌پردازد. با وجود اینکه راسل به عنوان بنیانگذار فلسفه تحلیلی مطرح نیست اما او از بزرگترین نمایندگان فلسفه تحلیلی به شمار می‌رود که سهم بسزایی در توسعه و پیشرفت این سنت فلسفی داشته است.

این کتاب درصدد است تا ارزیابی مجددی از آثار فلسفی راسل در نهادینه سازی سنت فلسفه تحلیلی داشته باشد. هدف از این کار درک بهتر تاریخ فلسفه تحلیلی و آرای راسل است.

بر این اساس آثاری از راسل که هنوز منتشر نشده نیز مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

فلسفه تحلیلی، فلسفه آکادمیک حاکم بر دانشگاه‌های کشورهای انگلیسی‌زبان (آنگلو-ساکسون) است که اغلب آن را در مقابل فلسفه قاره‌ای یا فلسفه اروپایی قرار می‌دهند. بنیانگذاران اصلی فلسفه تحلیلی، فیلسوفان دانشگاه کمبریج، برتراند راسل و جرج ادوارد مور بودند که هر دو از ریاضیدان و فیلسوف آلمانی گوتلوب فرگه تأثیر پذیرفتند.

فیلسوفان تحلیلی قرن بیستم توجه خود را در اصل نه بر تصورات موجود در ذهن بلکه بر زبانی که اندیشیدن ذهنی از طریق آن بیان می‌شود معطوف داشته‌اند. برتراند راسل و جورج ادوارد مور فلسفه تحلیلی را با به کار انداختن منطق جدید - که راسل سهم زیادی در آن داشته است- به عنوان ابزار تحلیل بنیاد نهادند.

اینگونه فلسفه بر روشن بودن، بامعنی بودن و ریاضی‌وار بودن جستارهای فلسفی تأکید فراوان داشته و به تفکر مابعدالطبیعی به دیده شک می‌نگرد. در این نحله فلسفی گرایش‌هایی چون پوزیتیویسم منطقی، تجربه‌گرایی منطقی، اتمیسم منطقی، منطق‌گرایی و فلسفه زبان متعارف شکل گرفته‌اند.

این کتاب با عنوان "ریشه‌های راسلی فلسفه تحلیلی" از سوی انتشارات راتلج منتشر شده است.