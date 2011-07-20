پیروزی داماش در دومین دیدار تدارکاتی/ مهدوی کیا پاس گل داد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال داماش گیلان در دومین بازی تدارکاتی‌اش در اردوی آماده‌سازی ترکیه برابر تیم دسته اولی "گریسن اسپور" به برتری 3 بر یک دست یافت. این تیم فصل گذشته در رده یازدهم لیگ دسته اول ترکیه قرار گرفت.

در این دیدار محمد محمدی، مهدی مهدوی‌کیا، علیرضا نظیف‌کار، آلوز، ابوذر رحیمی، مگنوباتیستا، عباس آقایی، بهنام افشه، جهانگیر عسگری، محمد غلامی و افشین چاووشی برای تیم داماش به میدان رفتند که در نیمه دوم مهدی دینورزاده هشت تعویض انجام داد.

افشین چاووشی (22)، جهانگیر عسگری (26) و محمد کریمی (82) گل‌های داماش را در دیدار مقابل گریسن اسپور به ثمر رساندند که مهدوی‌کیا پاس گل دوم این تیم را ارسال کرد.

در حال حاضر تمرینات تیم فوتبال داماش گیلان در گرین پارک ترکیه ادامه دارد. شاگردان دینورزاده روز پنجشنبه نیز در همین محل تمرینات آماده‌سازی خود را برگزار خواهند کرد.