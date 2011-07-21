نصب مخازن آب در حریم دخمه های یزد

به گزارش خبرنگار مهر، دخمه های یزد به عنوان اثر ملی که بیش از 400 سال قدمت دارند، روزگاری آرامگاه زرتشتیان بودند.

این دخمه ها به دلیل قدمت تاریخی و نوع دفن زرتشتیان، همیشه یکی از مهمترین جاذبه های میراثی و گردشگری استان یزد به شمار می آمدند با این حال این دخمه ها هیچ وقت در مقابل تخریب کنندگان میراث فرهنگی در امان نبوده اند. چرا که موتور سواران یزدی از آنجایی که مکانی برای ویراژ موتورهایشان ندارند، از سراشیبی های این دخمه ها برای تفریح خود استفاده می کنند.

اما به تازگی اداره آب استان یزد در کنار این دخمه های ثبت شده در فهرست آثار ملی، اقدام به نصب مخزنهای آب به اندازه حدود ده هزار متر مکعب کرده است. البته این سومین مخزنی است که اداره آب طی سالهای اخیر در حریم دخمه ها نصب کرده است.

با این حال پروین فرخانی، رئیس انجمن زرتشتیان یزد که دخمه های یزد با مدیریت آنها اداره می شود به خبرنگار مهر گفت: سازمان آب چاره ای جز نصب این مخزنها در این محدوده ندارد بنابراین با آنها مذاکره کردیم تا دو هزار متر زمینی که این سازمان می خواهد را اجاره بدهیم و سهم الاجاره دریافت کنیم.

وی ادامه داد: اداره آب مستاجر انجمن زرتشتیان می شود و هر زمانی که انجمن بخواهد آنها باید زمین را تحویل دهند.

با اینکه انجمن زرتشتیان از نصب مخازن آب در کنار دخمه ها ناراضی نیست اما باید توجه داشت که دخمه های یزد به عنوان اثر ملی، دارای عرصه و حریم مشخصی هستند که وارد شدن به این حریم نقض قانون ثبت و حریم آثار ملی به حساب می آید.