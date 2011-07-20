به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه فرماندار نوشهر ظهر چهارشنبه با حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران، نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس، امام جمعه نوشهر، فرماندار چالوس در فرمانداری برگزار شد.

انوشیروان محسنی بندپی نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی در این مراسم با تاکید بر استفاده از تمام ظرفیتهای اقتصادی در جهت مقابله با تحریمهای دشمنان، اظهار داشت: حرکت جهادگونه در مسائل اقتصادی مهمترین راه چیره شدن بر تحریمهای دشمنان نظام است.

وی به برخی پروژه های شهرستان اشاره کرد وگفت: افتتاح بخش مراقبتهای ویژه نوزادان در بیمارستان نوشهر، افتتاح بخش سی تی اسکن، افتتاح بیمارستان کجور،اخذ مجوز جهت احداث مرکز بهداشتی درمانی در روستای تازه آباد در آینده نزدیک است.

محسنی خواستار تسریع در رفع موانع راه دسترسی نوشهر به کجور و دانشکده میراث فرهنگی شد.

محمد معصومی سرپرست فرمانداری نوشهر اظهار داشت: در مدت تصدی به عنوان سرپرست فرمانداری نوشهرمدیریت مشارکتی در دستگاههای نوشهر باعث پیشرفت در برخی طرح ها شد.

وی افزود: مشکل آب شرب روستاها، اشتغال جوانان و اقدامات موثر در طرح سالمسازی دریا از جمله فعالیتهایی بود که در شهرستان به کمک و همیاری دستگاهها انجام شد به طوری که ظرف 20 روز گذشته هیچ غرقی در شهرستان نداشتیم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران یکی از علل موفقیت نظام اسلامی را پیروی از خط ولایت فقیه عنوان کرد و گفت: وجه تمایز نظام اسلامی با سایر انقلابها جایگاه ولایت فقیه است.

هادی ابراهیمی با اشاره به خدمات گستره دولت افزود: پیگیریهای دولت دهم در جهت عمران و آبادانی کشور بوده هر چند در این مسیر معایبی وجود دارد اما همه تلاش دولت در جهت رسیدن به آرمانهاست.

وی از مهمترین دغدغه های استان را پرداختن به مقوله های کشاورزی، گردشگری و صنعت عنوان کرد و از فرماندار جدید نوشهر خواست تا در این شهرستان به این مقوله ها به درستی بپردازد.

در این مراسم با تقدیر از زحمات سید هاشم فاطمی، فرماندار سابق و معصومی سرپرست فرمانداری، محمد علی قمی اویلی به عنوان فرماندار جدید شهرستان بندری نوشهر منصوب شد.

فاطمی برای نامزدی انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی از سمت خود استعفا کرده بود.