قتل قویترین مرد ایران و مرگ دو ورزشکار دیگر/ سایه شوم مرگ و دوپینگ

به گزارش خبرنگار مهر، قتل قویترین مرد ایران و جهان، بازگشت علی دایی به فوتبال، پیروزی تیم ملی فوتبال در دیداری پرحاشیه و دردسرساز برابر ماداگاسکار، فوت یک تیرانداز، پیدا شدن جسد قایقران غریق، کسب 6 سهمیه پاراالمپیک توسط کمانداران جانباز و معلول، محرومیت دوچرخه سواران دوپینگی و نتیجه مثبت دوپینگ دو کشتی گیر فرنگی از مهمترین رویدادهای خبری ورزشی این هفته بودند.

قویترین مرد ایران و جهان به قتل رسید

به قتل رسیدن روح الله داداشی، قویترین مرد ایران و جهان از مهمترین و خبرسازترین رویدادهای ورزشی این هفته بود که در همان ابتدای هفته اتفاق افتاد و جامعه ورزش ایران را تحت تاثیر خود قرارداد.

داداشی که قهرمان دو دوره مسابقات قوی ترین مردان ایران بود و سابقه حضور در چندین دوره رقابت‌های قویترین مردان جهان را هم در کارنامه ورزشی خود داشت شامگاه شنبه در منطقه غرب کرج در حمله افرادی ناشناس از ناحیه گلو و سینه به شدت مورد اصابت ضربات چاقو قرار گرفت طوریکه با وجود انتقال به بیمارستان شهید مدنی جهانشهر کرج به دلیل شدت جراحات وارده، دار فانی را وداع گفت.

پیکر مرد آهنین ایران و جهان دوشنبه از مقابل منزل وی در ایرانیان حصارک تشییع و در امامزاده محمد (ص) به خاک سپرده شد. بر اساس پیگیری‎های صورت گرفته از سوی نیروی انتظامی سه نفر در پرونده قتل مرحوم داداشی نقش داشتند که همه آنها شناسایی و به ارتکاب جرم خود اعتراف کرده‎اند.

مرحوم داداشی به هنگام قتل 30 ساله بود. وی طی دوران فعالیت ورزشی خود هفت دوره قهرمانی کرج، دو دوره قهرمانی تهران، دو دوره قهرمانی ایران در رشته پرورش اندام و در قویترین مردان، یک دوره چهارمی ایران، دو دوره سومی ایران، یک دوره قهرمانی کشور، دو دوره قویترین مردان آهنین، یک دوره سومی جهان و یک دوره قهرمانی جهان را در کارنامه اش ثبت کرده بود.

بازگشت علی دایی به فوتبال

علی دایی که هفته گذشته با انعقادی قراردادی یک ساله هدایت تیم فوتبال راه آهن را بر عهده گرفت، از روز شنبه گذشته همکاری خود با این تیم را آغاز کرد و به این ترتیب دوباره به میادین فوتبال بازگشت. وی که فصل گذشته هدایت تیم پرسپولیس را بر عهده داشت در ورزشگاه اکباتان تمرینات تیمش را پیگیری کرد. دایی و شاگردانش روز چهارشنبه عازم اردبیل شدند تا اولین و آخرین اردوی آماده سازی برای حضور در لیگ 90 راکنند.

پیروزی تیم ملی فوتبال و حاشیه های دردسرساز

تیم ملی فوتبال ایران که برای حضور در رقابت‎های انتخابی جام جهانی 2014 آماده می‎شود، عصر یکشنبه در دیداری دوستانه که در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد، با گل دقیقه 19 جلال حسینی موفق به شکست ماداگاسکار شد. این دیدار در شرایطی برگزار شد که کمتر از هشت هزار تماشاگر با حضور در ورزشگاه آزادی آن را از نزدیک تماشا کردند.

سطح کیفی دیدار تدارکاتی تیم‎های ملی فوتبال ایران و ماداگاسکار آنقدر پایین بود که حوصله تماشاگران سر رفت و انواع شعارهای رنگارنگ را سر دادند. آنها خیلی کمتر از همیشه به تشویق تیم ایران پرداختند و حتی گاهی در میان تشویق‎های آنها شعارهای رنگی و شعار "بازیکن بی غیرت نمی‎خواهیم" هم شنیده می‎شد.

حتی گروهی از تماشاگران در پایان بازی تیم حریف را تشویق کردند. در پایان بازی هم تماشاگران علیه کفاشیان شعار داده و خواستار وداع او با تیم ملی شدند. در مجموع حواشی این بازی و فضای حاکم بر ورزشگاه آزادی به حدی بود که با تهدید سرپرست تیم ملی فوتبال مبنی بر تغییر محل برگزاری دیدارهای این تیم همراه شد.

درگذشت ملی پوش تیراندازی در ارتفاعات

رضا کریم پور، تیرانداز ملی‌پوش ایران روز یکشنبه در اثر سقوط از ارتفاعات منطقه گرمسار فوت کرد. جسد این ورزشکار روز دوشنبه از طریق پزشکی قانونی به خانواده وی تحویل داده شد.

پایان کار جهانی کمانداران جانباز و معلول با 6 سهمیه پاراالمپیک

تیم ملی تیر و کمان جانبازان و معلولان ایران که برای حضور در رقابت‎های جهانی عازم ایتالیا شده بود دوشنبه گذشته با کسب 2 مدال طلا، یک نقره و یک برنز و مجموع 6 سهمیه بازی‎های پارالمپیک لندن به کار خود در این رقابت‎ها پایان داد. در چارچوب این رقابت‎ها ابراهیم رنجبر در فینال ماده ریکرو مردان کلاس نشسته به مدال طلا دست یافت. روهام شهابی پور نیز به مقام چهارم رسید. در همین ماده و در کلاس نشسته بانوان زهرا نعمتی مقابل حریفی از چین شکست خورد و به مدال نقره دست یافت.

در ریکرو تیمی بانوان هم تیم ایران متشکل از زهرا نعمتی، زهرا جوانمرد و راضیه شیرمحمدی با کسب 3573 امتیاز به مدال برنز مسابقات دست یافت. ایران در ریکرو مختلط با ابراهیم رنجبر و زهرا نعمتی، حریفان چینی خود را شکست داد و به مدال طلا دست یافت.



در این رقابت‎ها زهرا نعمتی دو رکورد جهانی را نیز به ثبت رساند. در پایان مسابقات کاروان تیر و کمان ایران در میان 42 کشور شرکت کننده به مقام چهارم جهانی دست یافت.

پیدا شدن جسد قایقران تیم ملی

جسد زهرا فرجی، عضو تیم ملی قایقرانی ایران روز دوشنبه پس از سه روز جستجو توسط توسط غواصان هیئت غریق نجات و امدادگران هلال احمر استان آذربایجان غربی در آب های دریاچه پست سد شهرچایی پیدا شد و از آب بیرون کشیده شد.

فرجی ظهر روز جمعه بیست و پنجم تیرماه جاری به همراه رویا عباسی دیگر هم تیمی خود بر اثر بی احتیاطی و واژگونی جت اسکی در پشت دریاچه سد شهرچایی ارومیه دچار سانحه شد. دراین حادثه رویا عباسی توسط اهالی منطقه نجات پیدا کرد اما فرجی غرق شد.

زهرا فرجی، مدال برنز المپیاد ایرانیان و مدال طلای مسابقات قهرمانی کشور را در کارنامه ورزشی خود دارد. وی مدت 4 ماه دراردوی تیم ملی قایقرانی زیر نظر "دیوید هیل" سرمربی هلندی در بندر انزلی حضور داشت و یک روز قبل از حادثه برای انجام تست پزشکی به ارومیه آمده بود.

کنار گذاشتن دو کشتی گیر فرنگی به خاطر دوپینگ

آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ روز سه شنبه گذشته نتیجه نمونه‎گیری دو نفر از اعضای تیم ملی کشتی فرنگی را مثبت اعلام کرد. البته هنوز اسامی کشتی‎گیران متهم به استفاده از مواد نیروزا به طور رسمی اعلام نشده است اما گفته می‌شود که "ا - ع" و "ب - ق" کشتی‌گیرانی هستند که نتیجه نمونه A آنها مثبت اعلام شده است.

به دنبال اعلام این نتایج که از سوی محمدرضا یزدانی خرم، رئیس فدراسیون کشتی هم تائید شد، بنا، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی روز چهارشنبه ورزشکاران متهم را از اردوی تیم خود اخراج کرد و به جای آنها قاسم رضایی در وزن 96 کیلوگرم را به اردوی تیم ملی دعوت کرد.

اعلام محرومیت دوچرخه سواران دوپینگی

امیر محمدی و حسن ملکی دو دوچرخه سوار شرکت کننده در رقابت‎های تور بین‎المللی آذربایجان که از نتیجه تست دوپینگ آنها در این رقابت‎ها مثبت اعلام شده بود روز چهارشنبه از سوی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) به دو سال محرومیت از حضور در میادین داخلی و برون مرزی محکوم شدند. امیر محمدی و حسن ملکی به ترتیب به خاطر استفاده از "کلنبوترول" و "اوکسی لوسرین" محکوم به دوپینگ شدند.

البته رحیم امامی، صمد پور سیدی، رامین مهربانی و رسول براتی چهار دوچرخه سوار دوپینگی دیگر کشورمان هستند که نادو در مورد آنها هیچ حکمی را صادر نکرده است. از این ورزشکاران در جریان تور ریاست جمهوری تهران و توسط ماموران آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ نمونه گیری شده بود که نتیجه تست دوپینگ آنها مثبت اعلام شده است.