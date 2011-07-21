ابهام در معامله میلیاردی کانون اتومبیلرانی/ کشف فیلم‌ اولین ‌کارگردان ‌زن ‌جهان

به گزارش خبرنگار مهر، کانون اتومبیلرانی و جهانگردی ایران دو سال پیش درحالی ساختمان نیمه ساز هتل اسکول را به یک سرمایه گذار واگذار کرده که پول حاصل از فروش این ساختمان هنوز به حساب کانون واریز نشده است.

ساختمان هتل اسکول که از سازمان مسکن و شهرسازی به کانون اتومبیلرانی انتقال یافته بود، در سال 88 توسط مدیرعامل وقت کانون به فردی به نام آقای "ص" فروخته شد.

مورد معامله 6 دانگ پلاک ثبتی با اعیان نه هزار مترمربع در خیابان آفریقا بوده است. در این قرارداد آمده که عرصه مورد معامله توسط سازمان مسکن و شهرسازی به منظور کاربری آموزشی به کانون اتومبیلرانی واگذار شده است.

بررسی قرارداد این معامله نشان می دهد که بخشی از اقساط 12 میلیارد تومانی هتل اسکول، بایستی تا فروردین ماه امسال در چند قسمت به حساب کانون واریز می شد درحالی که بررسی حسابهای کانون در این مدت نشان می دهد تنها رقم جزئی در حدود یک چهارم به حساب کانون واریز شده است.

کشف فیلم‌ اولین ‌کارگردان ‌زن ‌جهان در کاخ گلستان

رئیس کمیته بین المللی تدوین تاریخ تمدنهای آسیای میانه در یونسکو از نگهداری یکی از فیلمهای نخستین کارگردان زن جهان با موضوع افسانه فاوست که توسط مظفرالدین شاه خریداری شده بود در کاخ گلستان خبر داد گفت: تنها نسخه با دست رنگ شده این فیلم در مالکیت دولت ایران است.

شهریار عدل کارشناس ثبت آثار ایران در فهرست میراث جهانی با بیان اینکه مرمت و کپی چند تکه از فیلمهای غیر ایرانی کشف شده در کاخ گلستان به پایان رسیده است به خبرنگار مهر گفت: یکی از این فیلمها نسخه کوتاهی از داستان "افسانه فاوست" است. شخصیتی که روح خود را به مفیستو (اهریمن) فروخت.

وی افزود: نکته قابل تامل این است که ترجمه بریده روزنامه های فرنگ در سال 1900 میلادی که اکنون در کاخ گلستان نیز موجود است حاکی از آن است که موزیک اپرای فاوست که مظفرالدین شاه در همان سال در فرانسه دیده بود چندان موافق سلیقه وی نبوده است.

رئیس کمیته بین المللی تدوین تاریخ تمدنهای آسیای میانه در یونسکو تصریح کرد: اما وجود فیلم چکیده افسانه فاوست که توسط خانم آلیس گای بلانشه فرانسوی، نخستین کارگردان و فیلمساز زن جهان، تهیه شده بود نشان می دهد که نه تنها مظفرالدین شاه به داستان فاوست بی علاقه نبوده بلکه چند سال پس از دیدن اپرای آن، اقدام به خرید فیلم کوتاه دو دقیقه ای فاوست و میفستو، ساخته شده توسط آلیس گای کرده است. با این اقدام تنها نسخه با دست رنگ شده این فیلم در مالکیت دولت ایران قرار گرفت.

تائید حفر غیرقانونی تونل زیربافت تاریخی یزد

مسئولان سازمان میراث فرهنگی و شهرداری بافت تاریخی یزد می گویند حفر تونل 200 متری زیر بافت تاریخی برای ایجاد موزه قنات بدون مجوز این دو سازمان انجام شده اما مدیرعامل گروه هتلهای مهر به عنوان مجری همچنان مدعی است مجوز دارد.

مدیرعامل گروه هتلهای مهر در زیر بافت تاریخی و ثبت شده این شهر، تونلی به طول 200 متر برای ساخت موزه قنات ایجاد کرده است.

نکته مبهم در موضوع حفر تونل زیر بافت تاریخی یزد این است که مدیرعامل گروه هتلهای مهر عنوان می کند برای این اقدام از سازمان میراث فرهنگی یزد مجوز گرفته است اما بهرام رضایی، مدیرکل میراث فرهنگی یزد مدعی است وی برای ایجاد کانال هیچ مجوزی از این سازمان ندارد و این سازمان هم از وی شکایت هم کرده است.

رضایی معتقد است که چون بخشی از حفر این تونل در بافت تاریخی یزد انجام شده است بنابراین باید شهرداری پاسخگوی آن باشد.

اما در همین رابطه محمدعلی جناحی سرپرست شهرداری ناحیه تاریخی یزد می گوید: اصلا در جریان این موضوع نیستم و این اقدام بدون مجوز از شهردار ناحیه تاریخی انجام شده است.

محله عودلاجان قابلیت تبدیل شدن به مرکز گردشگری تهران را دارد

رئیس کمیته ملی موزه‌‌های ایران (ICOM) با تاکید بر احیای شاخص‌های تاریخی و فرهنگی در محله قدیمی عودلاجان تهران، بناهای تاریخی آن را مجموعه معناداری عنوان کرد که در کنار یکدیگر می‌توانند به صورت هدفمند به جذب گردشگر کمک کنند.

میرسید احمد محیط طباطبایی گفت: عودلاجان تاریخ عظیمی دارد و خانواده‌های قدیمی و مشهوری در آن زندگی می‌کرده‌اند. این محله مثل آلبوم خانوادگی است که مدارک و موضوعات آن را خود خانواده‌ها تامین می‌کنند. خانواده‌هایی مثل کاشانی، بلوری، همایی و... تصویر خود را در این موزه می‌بینند.

وی پیشنهاد داد: مجموعه سرای کاظمی در عین حال می‌تواند مرکز اسناد محله هم باشد. همچنین این مجموعه‌ها در کنار یکدیگر می‌تواند به صورت معناداری گردشگر را به درون بافت جذب کند و در احیای محله موثر باشد. مجموعه‌های هدفمندی که می‌تواند عودلاجان را به عنوان مرکز تاریخی تهران معرفی کند و گردشگر را برای دیدن تهران قاجاری به محله دعوت کند.