180 تن مرغ در چهارمحال و بختیاری ذخیره شد

رحمت الله صفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرغ به اندازه مورد نیازمردم بویژه درایام ماه مبارک رمضان ذخیره سازی شده است وهیچ کمبو دکالایی دراستان وجود ندارد.

وی با اشاره به آمارارائه شده توسط جهاد کشاورزی استان، میزان جوجه ریزی واحدهای تولیدی استان را بیش از 700 هزار قطعه اعلام و افزود: این میزان جوجه ریزی بیش از نیاز استان است و از این جهت هیچگونه نگرانی در تامین مرغ مورد بازار در ماه مبارک رمضان وجود ندارد.

صفری عنوان کرد: درماه مبارک رمضان، اقلام اساسی مردم درقالب طرح فروش فوق العاده با نرخ مناسب دربازارهای استان عرضه می شود.