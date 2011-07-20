به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر متکان ظهر چهارشنبه در جمع گروهی از دانشگاهیان با یادآوری فعالیتهای صورت گرفته طی سالهای اخیر در دانشگاه تبریز اظهار داشت: باید به مسئولان دانشگاه تبریز افتخار کرد که شرایطی فراهم کرده­اند تا این دانشگاه بتواند با توسعه متوازن در همه ارکان حرکت کند.

متکان با اشاره به پتانسیلهای این دانشگاه در عرصه­های مختلف تصریح کرد: دانشگاه تبریز دومین دانشگاه، با هویت درخشان، پیشرو و ریشه­دار کشور است که همیشه در زمینه­های مختلف پیشرو بوده است.

وی معرفی سه نفر از اساتید این دانشگاه به عنوان چهره ماندگار کشور، 12 نفر استاد نمونه کشور، پنج نفر به عنوان دانشمند جهان اسلام، پذیرش دانشجو در 114 رشته در مقطع کارشناسی ارشد و 98 رشته در مقطع دکتری را از دیگر دستاوردهای این دانشگاه عنوان کرد.

معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه دانشگاه تبریز هم اکنون با محیط طبیعی، آرام و پر نشاط بدون مسایل حاشیه­ای در مسیر پیشرفت و ترقی قرار گرفته است، ابراز امیدواری کرد دانشگاه تبریز بتواند با تدوام این روند گامهای جدیدی را برای پیشرفت و توسعه بیشتر بردارد.