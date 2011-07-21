تیم جوانان ایران بدون سرمربی نیست!

به گزارش خبرنگار مهر، نقی ناری سرمربی تیم هندبال جوانان روز جمعه گذشته به دلیل اوج گرفتن اختلافاتش با رئیس فدراسیون هندبال با حاضر نشدن در فرودگاه امام خمینی(ره) تهران از سمت خود کناره گیری کرد. پس از اینکه تیم هندبال جوانان کشورمان مسابقات خود را بدون حضور سرمربی آغاز کرد از سوی جلال کوزه گری، رئیس فدراسیون هندبال ایران عزت رزمگر مربی این تیم به عنوان سرمربی هدایت ورزشکاران در مسابقات جهانی را برعهده گرفت.

این تیم سه بازی از 5 دیدار مرحله گروهی مسابقات قهرمانی جهان را برابر تیم های سوئد، اسپانیا و پرتغال با شکست پشت سرگذاشته است. هندبالیست های جوان ایران پنجشنبه شب در چهارمین مسابقه خود برابر تیم کانادا قرار می گیرند.

هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان جهان از 25 تیرماه در"تسالونیکی" یونان برگزار می‌شود. تیم ایران در گروه چهارم با تیم‌های کانادا، سوئد، اسپانیا، مجارستان و پرتغال در دور مقدماتی مسابقه خواهد داد.

