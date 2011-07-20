خبر احداث پل ارتباطی میان عربستان و مصر تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الجزیره، منابع دیپلماتیک مصری گفتند : توافقی درباره ساخت پل ارتباطی میان عربستان و مصر به دست نیامده است.

منابع فوق تصریح کردند: در رایزنی های مصر و عربستان به طرح بزرگ احداث پل در تنگه "ثیران" در خلیج عقبه اشاره نشده است، زیرا اجرای این طرح عظیم به جلسات مشترک کار گروه های تخصصی دو کشور نیاز دارد.

این منابع بیان کردند: مسائل مهم دیگری دراولویت قرار دارند و اجرای پروژه ای مانند احداث پل به ترسیم خطوط آبی به طور دقیق نیازدارد.

روزنامه اشپیگل آلمان از تلاش عربستان سعودی و مصر برای احداث پل 32 کیلومتری در خلیج عقبه به ارزش پنج میلیارد دلار خبر داده بود.