صندوق توسعه کشاورزی 8500 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالکریم رضوی در گردهمایی سراسری اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و بازرسین صندوقهای حمایت از توسعه کشاورزی اظهار کرد: در حال حاضر در کل کشور 31 صندوق استانی، پهار صندوق ملی، دو صندوق شهرستانی و چهار صندوق زنان روستایی مشغول ارائه خدمات هستند.

وی بیان کرد: در سال گذشته ظرفیتهای قانونی جدیدی جهت توسعه فعالیت صندوقها درقالب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی،قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال 90 کشور ایجاد شده است.

رضوی ادامه داد: این ظرفیتها امکان حضور صندوقها را در عرصه های مختلف نظیر بیمه گری بخش کشاورزی، سرمایه گذاری، عاملیت اعتبارات و انتشار اوراق مشارکت فراهم آورده است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست یکی از ضرورتهای توسعه کشاورزی را سرمایه گذاری در این بخش دانست.

محمد طباطبایی یزدی اظهار کرد: در ستاد سرمایه گذاری استان دستگاههای ذیربط ازجمله بخش کشاورزی موظف شدند، تا حداقل 20 درصد از پروژه ها را برای سرمایه گذاری خارجی مهیا کنند.

وی بیان کرد: در این راستا تفاهم نامه ای با آستان نقدس رضوی در خصوص آماده سازی 500 تا هزار هکتار از زمینهای منطقه سرخس جهت سرمایه گذاری برای محصولات گلخانه ای،تنظیم شده است.

معاون آب و خاک وصنایع وزارت کشاورزی نیز در این گردهمایی گفت: وزارت جهادکشاورزی در خصوص مصرف بهینه آب، دو شاخص اصلی آبیاری تحت فشار و انتقال آب به مزارع توسط لوله و پوشش انهار را در سرلوحه کار خود قرارداده است.

رحیم سجادی بیان کرد: درهمین راستا 800 میلیارد تومان اعتبار برای آبیاری تحت فشار و 200 میلیارد تومان جهت انتقال آب بوسیله لوله و یا سیستم کم فشار ابلاغ شده است.

وی خراسان رضوی را جزو استانهای پیشرو در آبیاری تحت فشار و کم فشار دانست و افزود: حدود 9 تا 10 درصد اعتبارات مذکور جهت این استان درنظر گرفته شده است.