خرید گندم در زنجان از مرز 40 هزار تن گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز خالقی صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه علاوه بر خرید گندم توسط دولت ، بخش خصوصی نیز در این امر وارد شده است افزود : مطابق سیاست های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و رویکرد شرکت بازرگانی دولتی ایران و به طبع آن شرکت های غله و خدمات بازرگانی مناطق 14 گانه کشور کارخانجات آرد سازی استان نیز مبادرت به خرید و ذخیره سازی گندم به صورت مستقیم از کشاورزان عزیز کرده است و سیاست دولت نیز تشویق و حمایت حتی الامکان حمایت از بخش خصوصی جهت ورود به این مقوله مهم است.

وی ادامه داد : امسال با توجه به کاهش میزان بارندگی و نزول برکات الهی میزان خرید گندم نسبت به خرید همزمان سال گذشته کاهش داشته و توسط سازمان جهاد کشاورزی استان پیش بینی شده مقدار 200 هزار تن گندم توسط این شرکت خرید و ذخیره سازی شود.

خالقی افزود: با دستورالعمل های کشوری امسال برگشت محموله گندم به لحاظ سن زدگی نداشته ایم و این نوع گندم ها خرید و در انبارهای جداگانه نگهداری و ذخیره سازی می شوند.

عملیات خرید گندم در استان از اول تیرماه در 28 مرکز خرید گندم آغاز شده است.

