به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید احمدی درباره اعتراض طرفداران تیم ملی به نحوه بازی بازیکنان شعار علیه فدراسیون و دیگر شعارها گفت: این اعتراض دو بعد مجزا دارد که اولی طبیعی و دومی غیر طبیعی است. بخشی از این اعتراض ها طبیعی است چرا که تیم های ملی در رده های مختلف سنی دچار ناکامی هایی شده اند. به همین دلیل و با اینکه فوتبال محبوبترین رشته بین مردم است باید هم شاهد چنین نارضایتی های باشیم که مدیران هم باید این اعتراض های به حق را بپذیرند و تلاش کنند که ناکامی ها جبران شود.

وی ادامه داد: اما بخش دیگری از این اعتراضات طبیعی نبودند و متاسفانه عده ای قصد داشتند که از فضای انتقاد سو استفاده کنند و با مقاصد خاص فوتبال را به حاشیه ببرند. این بخش از اعتراضات که شعارهای نازلی هم داشت غیرطبیعی بود که می بایست مدیریت می شد اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد.

وی ادامه داد: به نظر من این طور نیست که فضای ورزشگاه و تماشاگران قابل مدیریت نباشد چرا که ما با استفاده از لیدرهایی که تحت نظر کمیته فرهنگی قرار دارند پتانسیل مدیریت این بحران را داشتیم اما متاسفانه در این بخش ضعیف بودیم و تماشاگران حتی به توصیه های لیدرها گوش فرا ندادند و شعارهایی علیه فدراسیون، بازیکنان و سرمربی تیم ملی سر داده شد که نشان از این داشت سرنخ کار در دست لیدرها نیست و آنها اقتدار لازم و کامل را ندارند.

رئیس انجمن نویسندگان ورزشی خاطرنشان کرد: با این وضعیت فضای مطلوبی در ورزشگاه نخواهد بود و بستر برای موفقیت در رقابتهای مقدماتی جام جهانی فراهم نخواهد شد و اگر این فضا همچنان متشنج باشد تاثیر منفی خواهد گذاشت و ممکن است صعود تیم ملی به جام جهانی به خطر بیفتد و ناکامی دیگری شکل بگیرد.

احمدی درباره اتفاقات سالن کنفرانس و درگیری خبرنگاران با هم گفت: از رسانه های کشورمان انتظار می رود برخورد حرفه ای با کنفرانسهای مطبوعاتی داشته باشند. به نظر من در سالن کنفرانس ،برخی خبرنگاران نظرات شخصی‌شان را دیکته کرده اند که درست نیست. در کار رسانه ای نباید خوش آمدن یا خوش نیامدن از شخصی را در کار دخالت دهیم و رسالت رسانه ها این است که در چارچوب اخلاق حرفه ای اطلاع رسانی کنند و حقایق ورزش را چه در داخل و چه در خارج میدان انعکاس دهند. اظهار نظر شخصی مغایر با اصول حرفه ای است و به این دلیل باعث اصطکاک شده است. ضمن این که در برگزاری کنفرانس های مطبوعاتی تیم ملی و حتی باشگاه ها نقش مدیا آفیسرها بسیار مهم و تعیین کننده است و آنها هستند که باید گرداننده این کنفرانسها باشند که در آن روز والی زاده حضور نداشت.

وی در ادامه با اشاره به نحوه حضور خبرنگاران در کنفرانس های مطبوعاتی گفت: در بازیهای ملی و مهم باشگاهی باید افراد دارای وجهه شناخته شده و با سابقه با رسانه های شناخته شده و برند در کنفرانس های مطبوعاتی حضور پیدا کنند. من شنیده ام که این بازی آی دی کارت نداشته است. در هیچ جای دنیا چنین اتفاقی نمی افتد. دقت کنید اگر در کنفرانس های مقامات کشور به عنوان مثال در وزارتخانه ها هر خبرنگار و هر رسانه ای می تواند حضور داشته باشد؟

عبدالحمید احمدی خاطرنشان کرد: باید کار کنترل شود و سوالاتی هم که در کنفرانس پرسیده می شود باید مرتبط باشد. اگر سوالات مرتبط نباشد، سوالات حاشیه ای پرسیده می شود و کنفرانس به حاشیه خواهد رفت. به نظر من در این باره باید پروتوکلی تهیه شود و بر اساس آن اقدام شود.