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۳۰ تیر ۱۳۹۰، ۱۰:۲۷

به دنبال نقض احکام صادر شده؛

سرمربی تیم دوچرخه سواری پتروشیمی به کمیته انضباطی فراخوانده شد

سرمربی تیم دوچرخه سواری پتروشیمی به کمیته انضباطی فراخوانده شد

سرمربی تیم دوچرخه سواری تبریز به دلیل نقض احکام صادر شده کمیته انضباطی مجددا به این کمیته فراخوانده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته انضباطی فدراسیون دوچرخه سواری 28 خردادماه سال جاری کاظم خاتون آبادی سرمربی تیم دوچرخه سواری پتروشیمی تبریز را به دلیل اتهام آلوده بوده بیش از 80 درصد رکابزنان و اهالی این رشته به دوپینگ، به سه دماه محرومیت از همکاری با تیم های ورزشی در داخل و خارج از کشور و پرداخت 10 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

سرمربی تیم پتروشیمی تبریز هفته گذشته بدون در نظر گرفتن این حکم تیم باشگاهی اش را در تور بین المللی چین هایلک همراهی کرده و تاکنون جریمه نقدی اش را به حساب فدراسیون واریز نکرده است.

به همین خاطر فدراسیون دوچرخه سواری این مربی باشگاهی ایران را به دلیل نقض احکام صادر شده بار دیگر به کمیته انضباطی فراخوانده است. زمان این جلسه ابتدای هفته آینده از سوی فدراسیون اعلام خواهد شد.

کد مطلب 1363583

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