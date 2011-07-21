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۳۰ تیر ۱۳۹۰، ۹:۵۵

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری‌مهر - گروه‌ورزشی: پیگیری مرحله نیمه‌نهایی رقابت‌های کوپا آمریکا و پیگیری مسابقات هندبال قهرمانی جوانان جهان با دیدار ایران و کانادا از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه سی‌ام تیرماه سال 1390 هجری شمسی مصادف است با نوزدهم شعبان سال 1432 هجری قمری و برابر است با بیست و یکم ژوئیه سال 2011 میلادی.

- مرحله گروهی هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان جهان در "تسالونیکی" یونان امروز طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:
گروه A:
* تونس - نروژ
* صربستان - اسلوونی
* شیلی - فرانسه

گروه B:
* آرژانتین - الجزایر
*  قطر - نزوئلا
* یونان - دانمارک

گروه C:
* روسیه - بنین
* آلمان - کره جنوبی
* برزیل - مصر

گروه D:
* ایران - کانادا
* اسپانیا - پرتغال
* سوئد - مجارستان

- مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام ملت‌های آمریکای جنوبی موسوم کوپا آمریکا امروز با برگزاری دیدار پاراگوئه و ونزوئلا به پایان می‌رسد.

کد مطلب 1363586

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