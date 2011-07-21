تقویم ورزشی

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه سی‌ام تیرماه سال 1390 هجری شمسی مصادف است با نوزدهم شعبان سال 1432 هجری قمری و برابر است با بیست و یکم ژوئیه سال 2011 میلادی.

- مرحله گروهی هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان جهان در "تسالونیکی" یونان امروز طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:

گروه A:

* تونس - نروژ

* صربستان - اسلوونی

* شیلی - فرانسه

گروه B:

* آرژانتین - الجزایر

* قطر - نزوئلا

* یونان - دانمارک

گروه C:

* روسیه - بنین

* آلمان - کره جنوبی

* برزیل - مصر

گروه D:

* ایران - کانادا

* اسپانیا - پرتغال

* سوئد - مجارستان

- مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام ملت‌های آمریکای جنوبی موسوم کوپا آمریکا امروز با برگزاری دیدار پاراگوئه و ونزوئلا به پایان می‌رسد.