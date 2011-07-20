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۳۰ تیر ۱۳۹۰، ۰:۲۶

استانهای دارای بیشترین کنکوری/

ترین‌های کنکور پزشکی آزاد/ کنکوری 74 ساله ای که می‌خواهد داروساز باشد

ترین‌های کنکور پزشکی آزاد/ کنکوری 74 ساله ای که می‌خواهد داروساز باشد

کنکور پزشکی دانشگاه آزاد فردا جمعه با رقابت 215 هزار داوطلب از ساعت 8 صبح آغاز می شود. در همین راستا خبرگزاری مهر در گزارشی کوتاه، سن جوانترین و پیرترین داوطلب، درصد پسرها و دخترها و اسامی استانهایی که بیشترین داوطلب این کنکور را دارند منتشر می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، کنکور سراسری پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از فردا جمعه 31 تیرماه با رقابت 215 هزار داوطلب در دو نوبت صبح و بعد از ظهر در تهران و 75 واحد دانشگاهی مجری برگزار می شود.

پیرترین داوطلب یک فرد 74 ساله است که در رشته داروسازی ثبت نام کرده و جوانترین شرکت کننده یک دختر 11 ساله است که در رشته پزشکی شرکت می کند.

از تعداد 215 هزار داوطلبی که در این کنکور شرکت می کنند، 71 درصد زن و 29 درصد مرد هستند.

در مجموعه کنکور پزشکی داوطلبان تهران 17.7 درصد، فارس 8.4 درصد، خراسان 7.7 درصد و استان اصفهان 6.8 درصد هستند.

کد مطلب 1363594

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