به گزارش خبرنگار مهر، کنکور سراسری پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از فردا جمعه 31 تیرماه با رقابت 215 هزار داوطلب در دو نوبت صبح و بعد از ظهر در تهران و 75 واحد دانشگاهی مجری برگزار می شود.

پیرترین داوطلب یک فرد 74 ساله است که در رشته داروسازی ثبت نام کرده و جوانترین شرکت کننده یک دختر 11 ساله است که در رشته پزشکی شرکت می کند.

از تعداد 215 هزار داوطلبی که در این کنکور شرکت می کنند، 71 درصد زن و 29 درصد مرد هستند.

در مجموعه کنکور پزشکی داوطلبان تهران 17.7 درصد، فارس 8.4 درصد، خراسان 7.7 درصد و استان اصفهان 6.8 درصد هستند.