نشست تئاتر مذهبي برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار هنري " مهر " اين ميزگرد با حضور " حسين مسافر آستانه " رئيس هيات نظارت و ارزشيابي مركز هنرهاي نمايشي، دبير جشنواره تئاتر دفاع مقدس و كارگردان تئاتر، " مهرداد راياني " نايب رئيس كانون ملي منتقدان تئاتر ايران، استاد دانشگاه و كارگردان تئاتر، " نصر الله قادري " عضو كانون ملي منتقدان تئاتر ايران، استاد دانشگاه و كارگردان تئاتر، " حسين پارسايي " كارگردان تئاتر، " كاشفي" رئيس دفتر نمايش هاي مذهبي مركز هنرهاي نمايشي و " مهدي پور رضائيان " رئيس مركز هنرهاي نمايشي حوزه هنري برگزار مي شود.

در اين ميزگرد پيرامون مشكلات توليد تئاتر مذهبي، خلق آثار جديد در حوزه تئاتر مذهبي و ايجاد جريان دائمي تئاتر مذهبي گفت و گو خواهد شد.