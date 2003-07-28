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۶ مرداد ۱۳۸۲، ۱۸:۱۷

با حضور مسئولان و هنرمندان در خبرگزاري "مهر"

نشست تئاتر مذهبي برگزار مي شود

نشست" تئاتر مذهبي، مشكلات و راهكارها " روز چهارشنبه در محل خبرگزاري مهر برپا مي شود.

به گزارش خبرنگار هنري " مهر " اين ميزگرد با حضور " حسين مسافر آستانه " رئيس هيات نظارت و ارزشيابي مركز هنرهاي نمايشي، دبير جشنواره تئاتر دفاع مقدس و كارگردان تئاتر، " مهرداد راياني " نايب رئيس كانون ملي منتقدان تئاتر ايران، استاد دانشگاه و كارگردان تئاتر، " نصر الله قادري " عضو كانون ملي منتقدان تئاتر ايران، استاد دانشگاه و كارگردان تئاتر، " حسين پارسايي " كارگردان تئاتر، " كاشفي" رئيس دفتر نمايش هاي مذهبي مركز هنرهاي نمايشي و " مهدي پور رضائيان " رئيس مركز هنرهاي نمايشي حوزه هنري برگزار مي شود.

در اين ميزگرد پيرامون مشكلات توليد تئاتر مذهبي، خلق آثار جديد در حوزه تئاتر مذهبي و ايجاد جريان دائمي تئاتر مذهبي گفت و گو خواهد شد.

لازم به ذكر است اين ميزگرد ساعت 11 روز چهارشنبه 8/5/1382 در محل خبرگزاري " مهر" واقع در خيابان استاد نجات اللهي، بعد از تقاطع سميه، كوچه بيمه، ساختمان روزنامه تهران تايمز، برگزار مي شود.

کد مطلب 13636

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