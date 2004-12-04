انفجار يك خودرو بمب گذاري شده در شهر موصل 17 كشته برجاي گذاشت

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، انفجار امروز يك خودرو بمب گذاري شده در شهر موصل منجر به كشته شدن 17 نفر از شبه نظاميان اتحاديه ميهني كردستان موسوم به نيروهاي پيشمرگ شد.در اين انفجار 40 نفر ديگر نيز زخمي شدند.



"سعد بير" رئيس حزب اتحاديه ميهني كردستان عراق در شهر موصل ( واقع در370 كيلومتري شمال بغداد) نيز اين خبر را تاييد كرد.

يك منبع امنيتي ادامه داد: اين عمليات درمنطقه مسكوني الكرامه درموصل روي داده است.

يك منبع در نيروي حفاظت از تاسيسات عراق نيز گفت كه اين انفجار در مسير عبور يك كاروان از نيروهاي گارد ملي عراق روي داد.



درهمين حال يك نظامي آمريكايي نيز در انفجار يك بمب در مسير نظاميان آمريكايي در شهر بعقوبه در شمال بغداد به قتل رسيد.

در اين حادثه يك نظامي ديگر آمريكايي هم زخمي شد.



ازسوي ديگر چهارمين عراقي در قضيه برنامه ريزي براي ترور اياد علاوي نخست وزير عراق در آلمان بازداشت شد.

در همين رابطه امروز سه عراقي به اتهام برنامه ريزي عليه علاوي دربرابر قاضي آلماني در شهر كارلسروهه اين كشور قرار گرفتند.



در شهر كركوك نيز سه غيرنظامي عراقي امروز شنبه به قتل رسيدند.

