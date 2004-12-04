نبايد به روسيه فرصت زياده خواهي بدهيم

حميد رضا حاج بابايي عضو هيات رييسه مجلس درگفتگو با خبرنگار"مهر" بابيان اينكه روسيه درطول هشت سال گذشته نشان داد كه جز سود جويي و سوء استفاده از فرصتها خدمت ديگري به جمهوري اسلامي ايران نخواهد كرد گفت : روسيه نشان داده است كه معتمد قابل اطميناني نيست .



وي گفت : روسيه خود را وارد چالشها نمي كند و ولي در كنار آنها نهايت فرصت طلبي را انجام مي دهد.



نماينده مردم همدان با اشاره به مخالفت روسيه با فن آوري هسته اي در ايران و رفتار مسكو در نشست اخير شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت : رفتار روسها با ايران از غرب مشمئز كننده تر است .



وي در خصوص اعلام امادگي روسيه براي ساخت نيروگاه هسته اي در ايران گفت : هرگز نبايد به روسها اعتماد كرد .



دكتر حاج بابايي با بيان اينكه روسها اسير آمريكا هستند، گفت : روسيه از از چالش ميان جمهوري اسلامي ايران و آمريكا سوء استفاده مي كند .









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