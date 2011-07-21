ردپای آمریکای جنوبی در بازار داروهای بایوتک ایران

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع واردات داروهای بیوتکنولوژی از کشورهایی که جایگاهی در صنعت دارویی دنیا ندارند، این روزها به بحث اصلی متخصصین، محققین و تلاشگران صنعت داروهای بیوتکنولوژی در داخل تبدیل شده است. به طوریکه خبر واردات چند قلم داروی بایوتک از آرژانتین با واکنشهای متفاوتی همراه بوده است.

در همین حال شنیده می شود که واردات داروهای بایوتک تنها به کشور آرژانتین ختم نمی شود و از کشور اروگوئه نیز واردات دارو داریم. داروهایی که همزمان در داخل کشور تولید می شود و به لحاظ کیفی قابل مقایسه با مشابه داروی اصلی (اورجینال) است که در انحصار شرکتهای آمریکایی و اروپایی قرار دارد.

دکتر عباس کبریایی زاده، مدیرعامل شرکت داروسازی اسوه، واردات داروهای ژنریک با تکنولوژی بالا را که همزمان در داخل کشور تولید می شود یک سیاست اشتباه خواند و گفت: اینکه مواد اولیه یک قلم داروی ژنریک در کشور وجود دارد و در داخل تولید می شود و ما بخواهیم همان داروی ژنریک را وارد کنیم سیاست درستی نیست.

وی از واردات یک قلم داروی بیماران پیوند کلیه از کشور اروگوئه خبر داد و گفت: این دارو به صورت ژنریک و اورجینال آن هر دو در کشور تولید می شود و در اختیار بیماران است. بنابراین شایسته است در تنظیم واردات اینگونه داروها دقت بیشتری صورت گیرد.

این در حالی است که دکتر هاله حامدی فر، مدیرعامل شرکت تولید کننده داروی ایرانی ام اس (سینووکس) با اشاره به تلاشهایی که اخیرا برای واردات داروهای ام اس از کشور آرژانتین صورت گرفته است، عنوان داشته که "گفته می شود واردات داروهای ام اس از این کشور با هدف کاهش قیمت دارو در داخل کشور صورت گرفته است در حالی که قیمت پیشنهادی داروی آرژانتینی اختلاف بسیار اندکی با قیمت داروی ایرانی دارد. حال آنکه این قیمت بدون اعمال هرگونه تعرفه واردات و فارغ از هزینه های کمرشکن تولید داخلی است.

قیمت داروی ایرانی سینووکس از 5 سال پیش 50 درصد ارزانتر از محصول آمریکایی وارد بازار دارویی کشور شد و نه تنها گران نشده بلکه ارزانتر و با کیفیت مشابه داروی آمریکایی در اختیار بیماران قرار می گیرد.

حامدی فر با اشاره به اظهارات مدیران غذا و داروی وزارت بهداشت مبنی بر شکستن انحصار تولید دارو در داخل، افزود: جای بسی تاسف و سئوال است که با چه اهداف و توجیهی صحبت از شکستن انحصار تولید کنندگان داخلی محصولات دانش محور می شود. انحصاری که می تواند به عنوان اهرم بسیار مهم و کلیدی در اختیار دولت و مجموعه حاکمیت در عرصه های بین المللی قرار داشته باشد. حال آنکه تمامی دست اندرکاران و محققین مجموعه های دانش بنیان در راستای تحقق فرمایشات و منویات موکد مقام معظم رهبری مبنی بر خلق ثروت از علم مشغول تلاشهای شبانه روزی هستند.

از سوی دیگر دکتر محمد علی صحرائیان، نایب رئیس انجمن ام اس ایران گفته است که بیش از 10 هزار مبتلا به ام اس در کشور از داروی ایرانی "سینووکس" استفاده می کنند که به لحاظ اثر بخشی با مشابه خارجی آن برابر است.



داروی ایرانی ام اس (سینووکس) از سال 86 و به دنبال مطالعات بالینی که بیانگر عدم اختلاف معنی دار بین این دارو و مشابه خارجی بود، با مجوز و تائیدیه وزارت بهداشت وارد بازار دارویی کشور شده است.



این در حالی است که دکتر شهریار نفیسی، مجری طرح داروی ایرانی "سینووکس" با اشاره به واردات چند قلم داروی ام اس از آرژانتین ، عنوان داشته که داروی آرژانتینی در هیچ کشوری مجوز توزیع و پخش ندارد.



دکتر احمد شیبانی، رئیس سازمان غذا و داروی کشور با تاکید بر اینکه کشور آرژانتین به آمریکا دارو صادر می کند، در ارتباط با واردات چند قلم دارو از آرژانتین گفته است که سیاست وزارت بهداشت حمایت از تولید داخل و حذف انحصار در داخل کشور است. زیرا ما معتقدیم که انحصار در تولید دارو می تواند آسیب رسان باشد.



از سوی دیگر، دکتر اکبر رنجبرزاده نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان این واقعیت که قاچاق و مافیای دارو تولیدکنندگان را تحت الشعاع خود قرار داده است، گفته که این قبیل افراد حتی از بیماران سوءاستفاده می کنند و آنها را وادار می کنند که به داروهای تولید داخل اعتراض کنند.



همچنین دکتر حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در ارتباط با وجود مافیا در صنعت دارویی کشور گفته که قطعا یک سری مسائل در ارتباط با داروهای تولید داخل وجود دارد که در واردات دارو تاثیرگذار است.

این در حالی است که جمعی از متخصصین و تولیدکنندگان داروهای بیوتکنولوژی در کشور نسبت به واردات این قبیل داروها از کشورهای دسته چندم دنیا ابراز نگرانی کرده و در نامه ای به رسانه ها، عنوان داشته اند که "به نظر می رسد حذف سهم عمده ای از بازار ایران از دست وارد کنندگان و حتی ورود به بازارهای جهانی دستهای پنهانی را بر آن داشته است تا این بار پروژه شکست صنعت دانش محور داخلی را با "نقاب ظاهرا تولیدی" بر زمین بزنند."