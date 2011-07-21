به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش که صبح روز جمعه هفتم مردادماه و در مسیر میدان روح الله تا مجموعه ورزشی تختی قم برگزار میشود، بانوان قمی از سنین مختلف با طی کردن مسیر تعیین شده بر حفظ حجاب و عفاف و تطهیر جامعه از وجود زنان بیعفت تاکید میکنند.
معاون ورزش بانوان اداره کل تربیت بدنی استان قم، در گفتگو با خبرنگار مهر حجاب را بالاترین منزلت زن اعلام کرد و تصریح کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی زنان ما همدوش با مردان و در سنگر عفت و حجاب در برابر تهاجم بیامان استکبار ایستادند و اجازه ندادند به این انقلاب آسیبی وارد شود.
سیده لیلا عنبری با یادآوری اینکه دشمن بعد از سه دهه از پیروزی انقلاب همچنان با ابزار تهاجم فرهنگی به میدان آمده است تا جامعه ما را از مسیر متعالی خود منحرف کند، اظهار داشت: دشمن به این نتیجه رسیده است که تنها راه ضربه وارد کردن به نظام اسلامی ما تلاش برای از هم پاشیدن نظام خانواده بوده و در این مسیر نیز سرمایهگذاری هنگفتی انجام داده است.
معاون ورزش بانوان اداره کل تربیت بدنی استان قم عنوان داشت: یکی از مهمترین عوامل بد پوششی بانوان امروز جامعه، بیتوجهی به تولید و توزیع پوشاک مناسب و اغلب الگوگیری از نظام سلطه است که اگر در این مورد قصور و کوتاهیها برطرف شود و شاهد تولید و توزیع پوشاک مناسب باشیم عفاف نیز در جامعه ایرانی توسعه مییابد.
وی یکی از سیاستگذاریهای نظام غرب را در سرنگونی حکومتهای آزادی خواه و اسلامی، ترویج فرهنگ برهنگی و لاابالیگری دانست و ابراز داشت: ما با تولید مدلها و الگوهای شایسته در تهیه البسه میتوانیم جلوی این هجمه سنگین را بگیریم.
معاون ورزش بانوان اداره کل تربیت بدنی استان قم عفت و حجاب را مایه آبرو و شرف هر زن مسلمان و آزاده اعلام کرد و بیان داشت: اغلب انحطاط ها و فساد به وجود آمده در جامعه ناشی از پایبند نبودن به عفاف و حجاب است و اگر چنین قید و بندی بر مناسبات حاکم نباشد جامعه دچار انحطاط و گمراهی میشود.
برای شرکت بانوان قمی در این همایش کارت قرعه کشی نیز در نظر گرفته شده است و در پایان همایش با شرکت عموم بانوان شرکت کننده همانند همایش های پیاده روی خانوادگی، در حضور مسئولان قرعه کشی صورت گرفته و به نفرات انتخاب شده، هدایای نفیسی اهدا خواهد شد.
قم - خبرگزاری مهر: معاون ورزش بانوان اداره کل تربیت بدنی استان قم گفت: در آستانه ماه مبارک رمضان و با شعار عفاف و حجاب همایش پیادهروی بانوان در قم برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش که صبح روز جمعه هفتم مردادماه و در مسیر میدان روح الله تا مجموعه ورزشی تختی قم برگزار میشود، بانوان قمی از سنین مختلف با طی کردن مسیر تعیین شده بر حفظ حجاب و عفاف و تطهیر جامعه از وجود زنان بیعفت تاکید میکنند.
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