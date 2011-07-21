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۳۰ تیر ۱۳۹۰، ۱۰:۳۸

"هرمنوتیک و فلسفه عینیت" منتشر شد

کتاب "هرمنوتیک و فلسفه عینیت" از سری کتاب‌های فلسفه معاصر قاره‌ای تألیف جنتر فیگال با ترجمه تئودور دی. جورج به زبان انگلیسی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جنتر فیگال یکی از مهم‌ترین اندیشمندان در سنت هرمنوتیک فلسفی است که تا کنون آثار و مقالات بسیاری در رابطه با تفکر یونان باستان، هنر، زبان و تاریخ از وی منتشر شده است.

وی در کتاب خود، "هرمنوتیک و فلسفه عینیت" کوشیده است تا به صورت فشرده سنت هرمنوتیک فلسفی را در جهات گوناگون مورد بررسی قرار دهد و در این راستا از دو مفهوم هرمنوتیک فلسفی و فلسفه هرمنوتیکی سخن گفته است. وی در این اثر نقدی اصیل بر ابژکتیو (عینی) شدن جهانی را بسط و گسترش می‌دهد که در مدرنیته پدید آمده است و آن را به عنوان اولین گام از تلقی نظام‌مند خود از عناصر تجربه به نحو هرمنوتیکی بیان می‌کند.

وی همچنین در این کتاب به مفاهیمی فلسفی چون جهان، جسم، فضا، زبان، آزادی، زمان و زندگی به عنوان عناصر فهم خویشتن و جهان پیرامون ما می‌پردازد.

کتاب "هرمنوتیک و فلسفه عینیت" از سری کتاب‌های فلسفه معاصر قاره‌ای تألیف جنتر فیگال با ترجمه تئودور دی. جورج توسط دانشگاه ایالتی نیویورک در 470 صفحه و به زبان انگلیسی منتشر شده است.

کد مطلب 1363718

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