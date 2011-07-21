"هرمنوتیک و فلسفه عینیت" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جنتر فیگال یکی از مهم‌ترین اندیشمندان در سنت هرمنوتیک فلسفی است که تا کنون آثار و مقالات بسیاری در رابطه با تفکر یونان باستان، هنر، زبان و تاریخ از وی منتشر شده است.

وی در کتاب خود، "هرمنوتیک و فلسفه عینیت" کوشیده است تا به صورت فشرده سنت هرمنوتیک فلسفی را در جهات گوناگون مورد بررسی قرار دهد و در این راستا از دو مفهوم هرمنوتیک فلسفی و فلسفه هرمنوتیکی سخن گفته است. وی در این اثر نقدی اصیل بر ابژکتیو (عینی) شدن جهانی را بسط و گسترش می‌دهد که در مدرنیته پدید آمده است و آن را به عنوان اولین گام از تلقی نظام‌مند خود از عناصر تجربه به نحو هرمنوتیکی بیان می‌کند.

وی همچنین در این کتاب به مفاهیمی فلسفی چون جهان، جسم، فضا، زبان، آزادی، زمان و زندگی به عنوان عناصر فهم خویشتن و جهان پیرامون ما می‌پردازد.

کتاب "هرمنوتیک و فلسفه عینیت" از سری کتاب‌های فلسفه معاصر قاره‌ای تألیف جنتر فیگال با ترجمه تئودور دی. جورج توسط دانشگاه ایالتی نیویورک در 470 صفحه و به زبان انگلیسی منتشر شده است.