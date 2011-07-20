آیت الله مکارم شیرازی درگذشت حجت الاسلام مهندسی را تسلیت گفت

به گزارش خبرنگار مهر، در پیام این مرجع تقلید آمده است: فقدان اسفناک عالم جلیل القدر جناب حجت الاسلام مرحوم حاج محمد مهدی مهندسی(رحمه الله علیه) را که عمری به نشر اسلام و تربیت طلاب و فضلا سپری کرد به امام جمعه محترم جناب حجت الاسلام حاج آقای موسوی و جامعه روحانیت و خاندان محترمش و مردم شهید پرور شهرستان آباده تسلیت عرض کرده، خداوند روح پاکش را غریق رحمت و به بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل عنایت فرماید.