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۳۰ تیر ۱۳۹۰، ۰:۲۰

در پیامی/

آیت الله مکارم شیرازی درگذشت حجت الاسلام مهندسی را تسلیت گفت

آیت الله مکارم شیرازی درگذشت حجت الاسلام مهندسی را تسلیت گفت

قم - خبرگزاری مهر: آیت الله العظمی مکارم شیرازی در پیامی، درگذشت مرحوم حجت الاسلام مهندسی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در پیام این مرجع تقلید آمده است: فقدان اسفناک عالم جلیل القدر جناب حجت الاسلام  مرحوم حاج محمد مهدی مهندسی(رحمه الله علیه) را که عمری به نشر اسلام و تربیت طلاب و فضلا سپری کرد به امام جمعه محترم جناب حجت الاسلام حاج آقای موسوی و جامعه روحانیت و خاندان محترمش و مردم شهید پرور شهرستان آباده تسلیت عرض کرده، خداوند روح پاکش را غریق رحمت و به بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل عنایت فرماید.

کد مطلب 1363721

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