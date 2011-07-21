به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن زیبایی‌شناسی انگلستان در سال 1960 و با هدف ترویج بحث و تحقیق درباره زیبایی‌شناسی و نظریه‌های هنر تأسیس شد و از آن تاریخ تا به امروز، این انجمن مجله‌ای انگلیسی زبان را نیز درباره زیبایی‌شناسی منتشر می‌کند که اولین شماره آن در نوامبر سال 1960 منتشر شد.

از سال 1980 نیز این انجمن شروع به برگزاری گردهمایی‌های سالیانه خود با هدف ترویج مطالعات درباره زیبایی‌شناسی کرد و در همین راستا در گردهمایی امسال خود از اساتید و صاحبنظرانی چون کاترین ویلسون (دانشگاه آبردین)، راسل زاکرت (دانشگاه نورث وسترن)، استیفن بان (دانشگاه بریستول)، هاروی بروکمان (پژوهشگر)، آدرین دنگرینک چاپلین (پژوهشگر)، جاناتان گیلمور (دانشگاه ییل) جهت ارائه سخنرانی در موضوعات مختلف زیبایی‌شناسی دعوت به عمل آورده است.

آگاهی زیبایی‌شناسانه در زندگی روزمره، زیبایی‌شناسی ریتم نیچه، ارزش‌های هنری، هنر غیر غربی و فرا زیبایی‌شناسی برخی از موضوعات مورد بحث در این گردهمایی هستند.