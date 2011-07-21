هوبره در معرض خطر/ تلاش اعراب برای قاچاق پرنده کمیاب

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان محیط زیست کشور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هوبره درمعرض خطر است و چند سالی است که شکار این گونه منحصر بفرد و زیبا ممنوع شده است.

علیرضا خلیلی که برای بازدید از مناطق شکار و صید گلستان به این استان سفر کرده است، اظهار داشت: شکار این گونه تا زمانی که این پرنده نادر از نظر جمعیتی به حد قابل توجه و قبولی برسد همچنان ممنوع است.

وی با تایید اینکه برخی کشورهای عربی و شکارچیان این مناطق مشتاق شکار این پرنده نادر هستند گفت: در برخی موارد شاهد شکار قاچاق این پرنده از سوی این شکارچیان هستیم و تعدادی شکارچی متخلف نیز دستگیر شده اند.



خلیلی بدون اعلام شمار شکارچیان بازداشت شده گونه منحصربفرد هوبره افزود: برخی از این شکارچیان به مراجع قضایی معرفی شدند و پرونده هایی در این زمینهتشکیل شده است.

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان محیط زیست کشور اظهار داشت: در حال حاضر با همکاری خوب نیروی انتظامی، بسیج و .. ناچار شدیم مسائل حفاظتی را در راستای جلوگیری از شکار این گونه منحصربفرد افزایش دهیم و تعاملات خوبی با این مراکز وجود دارد.

وی گفت: در تلاش هستیم تا دایره کنترل و حفاظت از گونه در معرض خطر هوبره را افزایش دهیم و از شکار قاچاق آن جلوگیری شود.

افزایش تعرفه های شکار و صید

خلیلی به افزایش تعرفه های جرایم شکار و صید اشاره و اضافه کرد: این طرح تهیه شد و بر اساس آن میزان تعرفه های جرایم متناسب با گونه های اعمال می شود.



وی با اشاره به اینکه در حال حاضر مجوزی برای شکار و صید صادر نمی شود، عنوان کرد: تا شهریورماه فرصت است که استانها نظراتشان را در زمینه گونه هایی که باید مجوز برای شکار صادر شود، ارائه دهند.

این مسئول در سازمان محیط زیست بیان داشت: برای گونه هایی مانند قوچ، میش، کل و بز و برخی استانها مرال پروانه شکار صادر می شود و بستگی به استعلام استانها دارد.



هوبره؛ مرغ بمب انداز

به گزارش مهر، هوبره یا آهوبره، ‌به مرغ بمب انداز معروف است و از لحاظ ترکیب و شکل ظاهری تا حدودی به بوقلمون شباهت دارد، در ایران به صورت بومی و مهاجر دیده می شود.



هوبره یکی از صیدهای تاریخی و باستانی ایران قلمداد می شود؛ فردوسی طوسی در شاهنامه آنجا که درباره شکار یلان و گردان و سپهسالاران دلیر ایران سخن به میان می آورد از شکار آهوبره به وسیله رستم و گیو و گودرز یاد می کند و جملگی این پهلوانان تهمتن، هوبره را به وسیله تیر و کمان صید می کردند.



این پرنده در جنوب و جنوب شرقی در بیابانهای اطراف بندرعباس و بیابان های لار ( لار و جنوب ) ساکن است و همچنین در مرکز ایران در صحرای ولدآباد و ابراهیم آباد در شرق تاکستان در جنوب قزوین هم دیده شده است.



این پرنده بین 75-65 سانتیمتر طول و حدود 3 تا 1.5 کیلو وزن دارد که هم اندازه میش مرغ ماده است ولی از لحاظ زنگوله بال، بسیار بزرگتر و متفاوت با آن و از نظر شکل ظاهری شبیه بوقلمون است و طول بالهای آن به 140 سانتیمتر می رسد.

هوبره به طور کلی با پرو بال قهوه ای رنگ، زیر تنه خاکستری سفید با دسته پرهای سیاه و سفید بلند که از دو طرف گردن آویزان است و حالت دامن مانندی به آن می دهد مشخص می شوند و دارای نشان و رنگ و حالتی شبیه پوست پلنگ هستند.



همچنین انتهای شاهپرهای بال سیاه است. در زمستان سطح پشتی شاهپرهای ثانویه سفید می شود ،پرواز این پرنده سنگین و آهسته است و درهنگام پرواز ابتدا به تندی راه می رود و بعد پرواز می کند و دارای دم نسبتا بلندی است.



هوبره پرنده ای تماشایی است که در هنگام پرواز پرهای زیبایش بازتابی از رنگ سفید و قهوه ای دارد.



وضعیت حیات وحش گلستان مطلوب است



خلیلی به وضعیت شکارگاهها استان گلستان اشاره و اضافه کرد: خوشبختانه وضعیت استان گلستان در زمینه حفاظت مطلوب است و این به معنای آن نیست که باید مجوز صادر شود بلکه به این معناست که تلاشهای خوبی در راستای حفاظت از گونه ها صورت گرفته است.

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان محیط زیست کشور، تامین تجهیزات نوین را برای حفاظت از گونه ها مهم دانست و گفت: در این حوزه نیز برنامه ریزی های لازم صورت گرفته است.



وی عنوان کرد: استفاده از فناوریهای نوین مانند دوربین های دید در شب، خدمات پروازی و ... از جمله برنامه هایی است که در دست اقدام است.



خلیلی گفت: تمامی تلاش بر این است که دایره حفظ و کنترل و حفاظت از گونه های حیات وحش را افزایش دهیم و از انقراض برخی گونه ها جلوگیری شود.

وی به بازدید از مناطق حفاظت شده استان گلستان اشاره کرد و گفت: تاکنون از پارک ملی گلستان، منطقه دراز نوز، جهان نما در استان بازدید شده و در حال ارزیابی از وضعیت گونه های زیستی در این مناطق هستیم.

وی اظهار داشت: خوشبختانه در بسیازی از مناطقی که مورد بازدید قرار گرفت، حتی ارتفاعات آلمه و جاهای مختلف وضعیت حیات وحش و گونه های موجود مطلوب بوده است.



ضرورت تامین تجهیزات محیط بانی





مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان محیط زیست کشور بحث تامین تجهیزات محیطبانی را از دیگر ملزومات در راستای کنترل شکار و صید بیان کرد و گفت: تامین تجهیزات و تخصیص اعتبارات لازم در این زمینه نیز موثر است.



وی یادآورشد: با توجه به خشکسالی و گرمای هوا تامین آبشخورها و منابع آبی در مناطق حفاظت شده برای حیات وحش از دیگر مواردی است که در زیستگاههای حیات وحش مورد توجه قرار گرفته است.



وی با اشاره به اینکه پارک ملی گلستان یکی از مناطق حفاظت شده و مامن گونه های نادر و منحصربفرد حیات وحش است، اظهار داشت: برای تامین آبشخورها و تامین آب و تجهیزات محیط بانی در این پارک تصمیم گیری لازم شده است.



تهیه دستورالعمل جدید شکار و صید



خلیلی به دستورالعمل شکار و صید اشاره کرد و گفت: هر ساله دستورالعمل جدید شکار و صید در کشور تهیه می شود و این دستورالعمل باید مبتنی بر استانها باشد.

وی افزود: برخی از مناطق دچار خشکسالی هستند و باید دستورالعمل متناسب با شرایط منطقه و شرایط گونه ها و جمعیت آنها تهیه و تدوین شود.



وی اظهار داشت: استان گلستان و زیستگاههای آن با توجه به شرایطی که دارند، کلیه محیط بانی آن مورد ارزیابی قرار گفت و نیازهای این مناطق برآورد شده است.



گلستان در اطفای حریق پیشرو است



مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان محیط زیست به بحث اطفای حریق در مناطق حفاظت شده و پارکهای ملی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه گلستان از سالهای قبل بویژه سال گذشته در زمینه اطفای حریق در این مناطق پیشرو بوده است.



خلیلی بیان داشت: طرح جامع اطفای حریق در کل کشور تهیه شد و منتظر اعلام نظر دولت و مجلس است تا پس از تصویب و تایید عملیاتی شود.



وی گفت: نگاه سازمان بر این است تا از اعتبارات و امکانات موجود در سازمان نیز برای اطفای حریق در مناطق حفاظت شده و تحت پوشش بهره گیرد و خوشبختانه تاکنون نیز اینچنین عمل شده است.

وی عنوان کرد: در استان گلستان در سالجاری مدیریت خوبی درباره اطفای حریق صورت گرفت و در چند نقطه از مناطق تحت پوشش محیط زیست حریق روی داد که سازمان بدون کمک دستگاههای دیگر توانست این حوادث را مدیریت و کنترل کند.



علیرضا خلیلی اظهار داشت: برای تامین تجهیزات مورد نیاز برای اطفای حریق مانند فلش بک ها، تراکتور و ... نیز برنامه ریزی شده تا در مواقع لزوم دچار مشکل نشویم.

وی گفت: علاوه بر این نیاز است تا هماهنگی و تعاملی با سایر دستگاهها صورت گیرد و از بسیج امکانات عمومی برای اطفای حریق بهره گیری شود.

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علیرضا نوری کجوریان