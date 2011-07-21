افزایش نگران کننده جرایم سریالی/ از مامور قلابی گاز تا عقرب موتور سوار

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از دستگیری و اعدام مامور قلابی گاز در کرمان در سال گذشته که پس از ورود به خانه های شهروندان، زنان صاحبخانه را آزار و اذیت می کرد، این بار، نقابزن متجاوز یا عقرب موتور سوارکه دام شیطانی اش را برای زنان کرمانی گسترانده بود، دستگیر شد.

این درحالی است که بروز چنین جرایمی در جامعه سنتی و مذهبی کرمان پرونده های جدید را روی میز قضات کرمان باز کرده است.

طبق آمار بیش از 70 درصد جرایم کرمان تاکنون به دلیل قاچاق مواد مخدر بود که اکثر این افراد نیز جز مجرمان غیر بومی کرمان بوده اند اما افزایش جمعیت، حاشیه نشینی و مشکلات اجتماعی این روزها جرایم پیچیده و غیر قابل تصوری در پیش روی مردم کرمان قرار داده است که موجب نگرانی جامعه شده است.

اواخر سال گذشته پس از شایعات فراوان در خصوص تجاوزهای سریالی به زنان تنها در منازل مسکونی درنهایت فردی که در پوشش مامور گاز و پس از شناسایی زنان تنها به خانه های آنها ورود می کرد دستگیر شد.

در نهایت دلیل بروز جنایات دهشتناک این فرد مشکلات روانی ناشی از مشکلات کودکی اعلام شد اما درنهایت دهها مورد تجاوز به زنان تنها در خانه توسط این مرد به جای ماند و با اعدام این مامور قلابی پرونده این جنایات سریالی بسته شد.

تنها چند ماه پس از آن حادثه از سوی مسئولان انتظامی و قضایی کرمان از دستگیری یک متهم سریالی جدید خبر داده شد.

این متهم با نام عقرب موتور سوار و یا نقابزن متجاوز تاکنون به 19 مورد تجاوز به زنان تنهای در خانه اعتراف کرده است.

عقده ها در کودکی؛ تجاوز در بزرگسالی

رئیس پلیس آگاهی استان کرمان عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری فرد متجاوز به زنان در کرمان طی هفته گذشته خبر داد.

سرهنگ هوشنگ پوررضا قلی در خصوص جزییات این پرونده گفت: حسب پرونده هایی که در دستگاه پلیس استان کرمان به مرکزیت پلیس آگاهی تشکیل شد از اردیبهشت 89 شاهد یک سری جرایم علیه بانوان در سطح شهرکرمان در دو گونه خانگی و اماکن، کاملا به موازات هم بودیم.

وی در ابتدا به مروری بر پرونده مامور گاز قلابی که اوایل بهمن ماه سال گذشته شناسایی و دستگیر شد، پرداخت و بیان داشت: ماجرا از آن قرار بود که فردی که خود را به عنوان مامور گاز، آب و یا برق معرفی می کرده، در ساعات اداری که مردِ خانه بیرون می رفته به منازل رفته و بعد از اطمینان از حضور هیچکس به جز زن در خانه، نقشه شوم خود را عملی می ساخته است.

انتقام از ناپدری با اعمال شیطانی

وی با بیان اینکه این مجرم یکی از دلایل انجام این عمل شیطانی خود را انتقام از ناپدری های خویش عنوان کرد، افزود: محرومیت از داشتن پدر در سن دو سالگی، سپرده شدن وی به بهزیستی تا سن شش سالگی، خاطرات وحشتناک وی در زمان دوری از خانواده، بازگشت به خانواده و ازدواج های پی در پی مادر و سرانجام فرار از خانه و قرار گرفتن در چرخه بدون حمایت شاگرد شوفری هم از یافته های روانشناسی این مجرم حاصل شد.

کشف پرونده جدید

وی سپس به پرونده نقابزن متجاوز که 20 تیرماه جاری دستگیر شد اشاره کرد و ادامه داد: به موازات وقوع جرم مامور قلابی در کرمان، در آرایشگاهها، خیاطی های زنانه، دفاتر شرکت بیمه که تنها یک کارمند زن داشته اند، آموزشگاههای موسیقی و یا دفاتر شرکتهایی که حالت نمایندگی داشته و امور اداری در آن انجام نمی شده شاهد وقوع جرم علیه زنان بودیم.

سرهنگ پوررضاقلی افزود: این جرم در یک پراکندگی جغرافیایی وحشتناک و در فواصل زمانی بسیار زیاد و متنوع رخ می داده است.

مجرمی با دو چهره متفاوت

رئیس پلیس آگاهی استان کرمان با بیان اینکه در نوع خانگی فرد بدون پوشش چهره مراجعه می کرده گفت: اما در نوع اماکنی مجرم هیچ هویتی را اتخاذ نمی کرده است.

سرهنگ پوررضا قلی ادامه داد: این فرد به شکل ناگهانی و نفس زنان و هراسناک وارد اماکن مذکور شده و با گفتن جمله ثابت "من از دست پلیس فرار کردم و می خواهم چند دقیقه ای اینجا پنهان شوم" نقشه شوم خود را اجرا می کرده است.

مرد دو چهره از مظلوم به متجاوز تبدیل می شد

وی تصریح کرد: بعد از بازدید صحنه ها مشخص شد که این فرد دو چهره کاملا متفاوت از خود نشان می داده است به گونه ای که در زمان ورود با مظلوم نمایی قربانی را مجاب می کرده که خطری متوجه او نیست و بعد از اینکه قربانی در حالتی از اطمینان قرار می گرفت به ناگاه با قمه و اسلحه کمری که بعد از دستگیری مشخص شد از نوع تقلبی بود استفاده می کرده است.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمان با بیان اینکه دسته چاقویی که این فرد با خود به همراه داشته برای اینکه اثرانگشتی بر روی آن نماند توسط بند پوتین بسته شده است ادامه داد: این فرد در تابستان کلاه تابستانی که نقاب آن تا روی ابروهایش می آمده و در زمستان کلاه زمستانی می پوشیده همچنین همیشه از یک ماسک برای تحت پوشش قرار دادن چهره خود استفاده می کرده است.

وی افزود: همچنین برای بستن دست و پای قربانیان این فرد همیشه مقدار زیادی بند کفش با خود به همراه داشته است.

نه زمان تکراری نه مکان تکراری

سرهنگ پوررضا قلی در خصوص تنوع زمانی ارتکاب جرم توسط این شخص هم گفت: در پرونده هایی که ما داریم فاصله یک ماهه، دو ماهه، سه ماهه، چهار روزه و ده روزه در انجام این نقشه های شوم وجود دارد.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمان در باره جغرافیای وقوع این جرایم هم اظهار کرد: از منتهی الیه خیابان سرباز تا قبل از کمربندی شرف آباد، از انتهای خیابان باقدرت تا انتهای خیابان مدیریت قربانیان انتخاب شده اند.

وی ادامه داد: هم از نظر مکان و هم زمان وقوع جرم بسیار تنوع وجود دارد و هیچ ساعت تکراری و هیچ مکان تکراری هم به کار برده نشده است.

توقف جرمهای نقاب زن بعد از دستگیری مامور قلابی

رئیس پلیس آگاهی استان کرمان گفت: در مقطع دستگیری مامور قلابی گاز اقدامات این فرد کاملا متوقف شد.

سرهنگ پوررضاقلی افزود: اما وی منتظر تعیین تکلیف مامور قلابی نماند و مجددا از چهاردهم فروردین ماه جاری که مامور قلابی هنوز اعدام نشده بود، کار خود را شروع کرد.

وی اظهار کرد: این مجرم به عمل خود ادامه داد تا اینکه در تاریخ بیستم تیرماه جاری او یک اقدام ناموفق بسیار آزاردهنده و تکان دهنده انجام داد که طی آن قصد آزار دختر بچه ای 10 ساله در راهروی یک آپارتمان داشت اما با داد و فریاد این دختر و مطلع شدن اهالی ساختمان این مجرم فرار می کند.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمان بیان داشت: روز بعد از اقدام او علیه این دختر بچه در تاریخ بیست و یکم تیرماه جاری ساعت22 شب در محل خیابان شهید باهنر شهر کرمان (ناصریه) شناسایی و دستگیر شد.

فرار مجرم و شلیک پلیس

سرهنگ پوررضا قلی در خصوص نحوه دستگیری این مجرم هم گفت: شناسایی وی با استفاده از تجمیع اظهارات قربانیان جرم و اظهارات یکی دو مورد از شاهدان اتفاقی که نه در صحنه جرم بلکه در حاشیه آن بودند صورت گرفت.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمان توضیح داد: وی پیش از ارتکاب جرم، قربانی را با پرس و جو از کسانی که در آن محدوده بودند شناسایی می کرده و به عنوان نمونه ساعت کاری و زمان رفت و آمد به آن محل را از دیگران سوال می کرده که همین مسئله پلیس را در شناسایی او یاری رسانده است.

وی ادامه داد: پس از شناسایی، وی که از وجود حلقه محاصره مامورین مطلع شده با توجه به ورزیدگی فوق العاده و استحکام بدنی خود اقدام به فرار کرده و علیرغم اخطار و هشدار پلیس به فرار خود ادامه می دهد تا اینکه سرانجام با اصابت گلوله به پای راستش زمین گیر و دستگیر می شود.

قرار به 19 شکایت

وی با بیان اینکه این فرد متاهل بوده و 30 سال سن دارد، گفت: 19 شکایت علیه او صورت گرفته که وی به همه این شکایات اقرار کرده است.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمان همچنین اظهار کرد: این فرد در جریان جرمی که مرتکب می شده هیچ گونه سرقتی را انجام نداده و فضای ذهنی او کاملا فضای جنسی بوده است.

عقرب موتور سوار در کمین زنان تنها



دادستان کرمان هم در این خصوص گفت: فردی که به عقرب موتورسوار معروف شده بود و با ورود به مجتمع های مسکونی یا تجاری به زنان تعرض می کرد، دستگیر شد.

یدالله موحد با اشاره به دستگیری"م- ص" که با شگرد خاص به زنان تعرض می کرد، گفت: این فرد که به عقرب موتورسوار معروف شده، با شناسایی اماکن تجاری یا مسکونی خلوت و در زمان مشخص با کلاه و ماسک بهداشــــتی وارد ا ین اماکن شده و نیت شیطانی خود را عملی می کرد.

وی افزود: این فرد به این بهانه که توسط مأمورین تحت تعقیب است، برای لحظه ای ترحم فرد را برانگیخته و به محض ورود و با اطمینان قبلی از تنهایی سوژه با اسلحه سرد یا سلاح گرم قلابی وی را تهدید و به وی تعرض کرده و سپس محل را ترک می کرده است.

موحد یادآور شد: پنهان کردن صورت به وسیله ماسک بهداشتی و کلاه زمینه شناسایی این مجرم را توسط مردم یا افراد مورد تعرض به حداقل رسانده بود.

وی افزود: بعد از طرح چندین شکایت و گزارش مردمی، رسیدگی و کشف این جرم در دستور کار کمیته ویژه ای متشکل از مسئولین قضایی، انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی قرار گرفت تا اینکه نامبرده که از موتور سیکلت برای انجام جرم استفاده می کرد، از طرف مأمورین شناسایی و پس از تعقیب و گریز و اصابت گلوله به پای وی زخمی و دستگیر شده است.

وی یادآور شد: این مجرم تاکنون به چندین فقره تعرض نسبت به بانوان اقرار کرده و انجام تحقیقات و مقدمات رسیدگی و محاکمه وی در دستور کار جدی دستگاه قضایی است.



هر چند ریشه یابی افزایش موارد تجاوزهای سریالی باید در دستور کار قرار گیرد و آسیب شناسی جدی دراین زمینه انجام شود اما سئوالی که هم اکنون مطرح است این است که آیا بهتر نیست در صورت برو چنین مواردی با رعایت نکات امنیتی به شهروندان هشدار داده شود تا جلو سوء استفاده های این افراد گرفته شود؟