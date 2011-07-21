به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال گیتی پسند از روز چهارشنبه دور جدید تمرینات خود برای حضور در لیگ برتر باشگاههای کشور را آغاز کرده است.

شاپا که سابقه حضور در لیگ اسپانیا را در کارنامه دارد در صورت موافقت کادر فنی گیتی پسند به صورت رسمی با این تیم قرارداد امضا می کند. منزس مربی برزیلی حاضر در تمرینات گیتی پسند نیز پیش از این دستیار کارلوس در تیم ملی فوتسال برزیل بوده است.

لیگ برتر فوتسال دهم شهریور آغاز می شود و تیم‌های اصفهانی از انگیزه بسیاری برای حضور قدرتمند در این مسابقات دارند.

گیتی‌پسند فصل گذشته توانست نایب قهرمانی مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور را به دست آورد و در فصل پیش‌رو از انگیزه بسیاری برای رسیدن به قهرمانی برخوردار است.