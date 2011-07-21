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۳۰ تیر ۱۳۹۰، ۱۴:۳۳

شب گذشته/

محمد سواری قراردادش را با سپاهان فسخ کرد

محمد سواری قراردادش را با سپاهان فسخ کرد

اصفهان – خبرگزاری مهر: دروازه‌بان دوم تیم سپاهان شب گذشته با حضور در هیئت فوتبال استان اصفهان قراردادش را با تیم سپاهان فسخ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پنج بازیکن تیم های فوتبال سپاهان و ذوب آهن با حضور در دفتر هیات فوتبال اصفهان قرارداد خود را به ثبت رساندند.

بر اساس اعلام واحد مسابقات هیات فوتبال استان اصفهان شب گذشته ۲ بازیکن از تیم سپاهان و ۳ بازیکن از تیم ذوب آهن قرارداد خود را در این هیات به ثبت رساندند.

بر این اساس مهدی نصیری بازیکن فصل گذشته تیم سپاهان به مدت ۳ فصل قرارداد خود را تمدید و فرزاد حاتمی بازیکن فصل گذشته تیم صبای قم برای ۲ فصل به تیم سپاهان پیوست، همچنین محمد صلصالی و سید محمد حسینی بازیکنان فصل گذشته تیم ذوب آهن به مدت دو فصل قرارداد خود را تمدید و فیلیپ آلوز دسوزا بازیکن فصل گذشته استقلال برای یک فصل به تیم ذوب آهن پیوست.

محمد سواری با حضور در هیات فوتبال استان اصفهان قرارداد خود را با تیم سپاهان فسخ کرد و رسما از این تیم جدا شد.

کد مطلب 1363740

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