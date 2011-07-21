به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه وضعیت تیم فیروزصفه هنوز مشخص نشده و بازیکنان چندانی به این تیم اصفهانی نپیوستهاند، سرمربی تیم فیروزصفه با حضور تیم در تورنمنت کویت مخالفت کرده و فیروزصفه در این تورنمنت شرکت نمیکند.
تمرینات فیروزصفه با حضور سرمربی جدید از روز سهشنبه آغاز شد و پیش از آن دستیار سرمربی وظیفه هدایت بازیکنان را بر عهده داشت.
بازیکنان فیروزصفه در حال حاضر در دو نوبت صبح و بعدازظهر تمرین میکنند و روز شنبه آغاز تستگیری از بازیکنان و جذب بازیکنان جدید خواهد بود بنابراین تکلیف تیم در هفته آینده مشخص میشود.
سرمربی تیم فیروز صفه هم شب گذشته در گفتگو با خبرنگاران در مورد نظر مسئولان ماهان برای حضور در تورنمنت کویت اعلام کرد: با توجه به اینکه وضعیت تیم فیروزصفه هنوز مشخص نشده و بازیکنان چندانی به این تیم اصفهانی نپیوستهاند، مخالف حضور تیم در تورنمنت کویت هستم.
محمد ناظمالشریعه بیان داشت:به زودی با مسئولان باشگاه صحبت میکنم و از آنها میخواهم اجازه دهند تیم در اصفهان به تمرینات خود ادامه دهد زیرا بازیکنان تیم در حال حاضر بیش از هر چیز به هماهنگی و تمرینات ابتدای فصل احتیاج دارند.
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