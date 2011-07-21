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۳۰ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۰۹

تمدن در گفتگو با مهر:

بسیج مردمی رکن اصلی امداد و نجات است

بسیج مردمی رکن اصلی امداد و نجات است

تهران - خبرگزاری مهر: رئیس شورای تأمین استان تهران گفت: بسیج مردمی با توجه به ظرفیتهایی که دارد، رکن اصلی امداد و نجات است.

مرتضی تمدن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مانور اضطراری امداد در فرودگاه مهرآباد تهران افزود: حضور و نقش سازنده و همیارانه بسیج در برگزاری مانور طرح اضطراری مهرآباد بسیار مؤثر بود چرا که بسیج مردمی رکن اصلی امداد است.

وی اظهار داشت: برگزاری مدون مانور برای برخی سازمانها و ارگانها از جمله شبکه راه آهن،            فرودگاه ها، شبکه انتقال گاز و دیگر بخش های خدماتی به منظور ارتقا آمادگی در برابر حوادث و مدیریت خاص این نوع از بحرانها در استانداری تهران بینی شده است.

22 سایت اسکان اضطراری در استان تهران تجهیز می شوند

تمدن اضافه کرد: امسال 22 سایت اسکان اضطراری در استان تهران تجهیز می شوند و جانمایی آنها با توجه به بودجه مناسبی که دولت به مدیریت بحران اختصاص داده است، در دستور کار است.

وی بیان داشت: تجهیزات امداد و نجات در استان تهران جایگاه ویژه ای دارد چرا که وقوع حوادث طبیعی و غیر طبیعی در این استان، بر کل کشور تأثیر می گذارد.

این مسئول افزود: تهران قطب اقتصادی و تصمیم گیری در کشور محسوب می شود و به عنوان پایتخت، دارای جایگاه پر اهمیتی است.

اجرای مانور اضطراری عملکرد مقابله با حوادث را ارتقا می دهد

وی عنوان کرد: اجرای مانور اضطراری عملکرد فرودگاهها را در هنگام مقابله با حوادث و سوانح ارتقا می دهد.

تمدن افزود: اجرای این مانورها در راستای ارتقای ایمنی پروازها با بالاترین سطح استاندارد انجام می شود.

وی ضمن تشکر از همکارهای ارگانهای مختلف برای حضور در این مانور، گفت: 450 نفر نیروی عملیاتی در مانور طرح اضطراری فرودگاه مهرآباد شرکت داشتند و 25 دستگاه مختلف با این طرح همکاری کردند.

این مسئول بیان داشت: قرار است جلسه ای به منظور بررسی نقاط قوت و ضعف این مانور در استانداری تهران برگزار شود.

کد مطلب 1363745

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