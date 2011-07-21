بیمارستان 160 تختخوابی ملارد تا پایان سال تکمیل می شود

علی اصغر عین آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تکمیل پروژه های نیمه تمام شهرستان ملارد در سال 90 در اولویت قرار گرفته و تکمیل بیمارستان 160 تختخوابی ملارد، احداث چندین مرکز آموزشی، درمانی، ورزشی و فرهنگی بخشی از این اولویت هاست که تا پایان سال تکمیل می شوند.

وی گفت: برای جبران عقب ماندگی ها در شهرستان تازه تأسیس ملارد، طراحی های لازم صورت گرفته تا عملیات اجرایی آنها با جدیت در حال پیگیری و انجام است.

این مسئول اضافه کرد: اعتبار مورد نیاز برای طرح های یاد شده از محل اعتبارات تملک دارایی و سرمایه ای و همچنین سفرهای هیئت دولت به این شهرستان دیده شده است.

وی یادآور شد: با تخصیص به موقع این اعتبارات، به خصوص مصوبات استانی، شاهد پیشرفت عمرانی، اقتصادی و رفاهی در شهرستان ملارد خواهیم بود.