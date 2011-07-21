عملیات اجرایی مجموعه فرهنگی گردشگری ایران در شهرقدس آغاز شد

غلامرضا محمدخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عملیات اجرایی چهار طرح عمرانی، خدماتی، فرهنگی و رفاهی در شهرقدس آغاز شده که از جمله آن می توان به مجموعه فرهنگی گردشگری ایران اشاره کرد.

وی افزود: این مجموعه به مساحت 24 هزار و 787 متر مربع با اعتبار 10 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

این مسئول بیان کرد: در مجموعه فرهنگی گردشگری ایران، نمادی از آثار تاریخی کشور از جمله میدان آزادی تهران، مجموعه های تاریخی بیستون، ارگ بم، تخت جمشید، پاسارگاد، بادگیرهای یزد، ناوچه پیکان، 33 پل اصفهان، آرامگاههای حافظ، فردوسی و ابوعلی سینا، خلیج فارس و بلند ترین پرچم ایران نصب می شود.

مجموعه تفریحی رستوران آبی شهرداری قدس در حال احداث است

وی ادامه داد: مجموعه تفریحی رستوران آبی شهرداری قدس را از دیگر طرحهای در دست اجراست و در زمینی به وسعت هفت هزار متر مربع و با هزینه ای بالغ بر هشت میلیارد ریال و 600 میلیون ریال به صورت مشارکتی با بخش خصوصی ساخته می شود.

محمدخانی گفت: رستوران ، ‌فضای سبز و ‌دریاچه مصنوعی از جمله امکانات این مجموعه تفریحی است.

وی ساخت بوستان ابوریحان در زمینی به مساحت سه هزار متر مربع و پارک خطی در منطقه یک شهرداری قدس را از دیگر طرحهای عمرانی عنوان کرد و افزود: برای اجرای این طرحها در مجموع، چهار میلیارد و 300 میلیون ریال اعتبار پیش بینی شده است.

شهردار قدس عنوان کرد: این دو بوستان مجهز به آب نما، تجهیزات ورزشی و بدنسازی، محل استراحت و فضای سبز هستند.

وی افزود: به تازگی بوستان شاهد نیز به مساحت هفت هزار متر مربع و هزینه ای بالغ بر 850 میلیون ریال در شهرقدس به بهره برداری رسید.