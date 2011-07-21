نصب 11 کیلومتر فیبر نوری در بزرگراههای جنوب تهران

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 20 تهران در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر، گفت: انجام امور الکترونیکی و مکانیزه از جمله دوربینهای نظارت تلویزیونی، چراغهای راهنمایی هوشمند و... از جمله مهمترین کارکردهای فیبرهای نوری هستند.

علیرضا اسفراینی نژاد افزود: تا کنون تعداد 9 دوربین نظارت تلویزیونی در تقاطعهای مهم سطح منطقه نصب شده است که این دوربینها به مرکز کنترل ترافیک شهر تهران متصل هستند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه این دوربینها برای جلوگیری از راه بندان بسیار مؤثر است، افزود: این دستگاه ها وضعیت ترافیک این محدوده را تا شعاع یک کیلومتری نشان می دهد و اختلالات و تخلفات ترافیکی و راهنمایی را به مرکز کنترل ترافیک شهر و مسئولان منطقه اعلام می کند.

این مسئول، میادین شهرداری شهرری، تقاطع چشمه علی - فدائیان اسلام، شهید رجایی – آزادگان، شهدای شاملو و نماز را از جمله مهمترین نقاطی برشمرد که دوربینها ی نظارتی در آن نصب شده است.