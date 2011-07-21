مجموعه تفریحی ورزشی ولیعصر (عج) قرچک میزبان اوقات فراغت دانش آموزان

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار قرچک شامگاه چهارشنبه در بازدید از کلاسهای اوقات فراغت مدرسه حضرت مریم(س) از استفاده نیم بها از مجموعه تفریحی ورزشی ولیعصر(عج) برای کلاسهای اوقات فراغت تابستانی، مساجد و پایگاهای بسیج خبر داد.

عبدالعلی قاسم پور برگزاری کلاسهای اوقات فراغت را بهترین موقعیت برای کسب آشنایی با آداب و رسوم اقوام دانست و به آموزش حفظ حجاب و عفاف در این کلاسها توسط مربیان تأکید کرد.

وی با تقدیر از معلمان و مدیران آموزش و پرورش شهر قرچک، اجر برگزاری این کلاسها را در پیشگاه خداوند محفوظ عنوان کرد.

این مسئول، رویکرد فرهنگی شهرداری قرچک را زمینه ساز اجرای برنامه های متنوع در سطح شهر دانست.

وی بنهای تخفیف مجموعه تفریحی ولیعصر(عج) از قبیل پینت بال، تنیس خاکی، چمن و تیر و کمان آماده و بین پایگاهای بسیج و حوزه های مقاومت و مساجد تقسیم کرد تا زمینه ای برای حضور بیشتر در برنامه های اوقات فراغت فراهم شود.

قاسم پور یادآور شد: پایگاههایی که تاکنون از این بنها بهره مند نشده اند، می توانند با معرفی نامه های معتبر با مراجعه حضوری به معاونت فرهنگی شهرداری قرچک، از مزایای پیش بینی شده استفاده کنند.