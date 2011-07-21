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۳۰ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۷

جوهری در گفتگو با مهر:

طرح سلامت اجتماعی در شهریار با جدیت در حال اجراست

طرح سلامت اجتماعی در شهریار با جدیت در حال اجراست

شهریار - خبرگزاری مهر: سرپرست فرمانداری شهریار اظهار داشت: طرح سلامت اجتماعی در شهرستان شهریار با جدیت در حال اجراست.

سیدعباس جوهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح سلامت اجتماعی در این شهرستان با کمک فرمانداری، بخشداری، دادستان، فرمانده نیروی انتظامی و فرمانده سپاه و شهرداران، با تمام قوا و امکانات در حال اجراست.

وی گفت: طی جلساتی که با شهرداران برگزار شد، مقرر شد تا تمامی ظرفیتهای شهرستان، به خصوص ظرفیت شهرداریها در این طرح به کار گرفته شود.

این مسئول افزود: در اجرای طرح سلامت اجتماعی، عرصه برای عرضه کنندگان مواد مخدر در شهرستان شهریار ناامن خواهد شد.

وی این طرح را گامی مؤثر در راه ریشه کنی مواد مخدر در شهرستان شهریار خواند و افزود: جوانان این شهرستان باید در محیطی سالم و عاری از مواد مخدر به زندگی، تحصیل و کارهایشان بپردازند.

کد مطلب 1363755

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