استقبال از رشته های فنی و حرفه ای در حال کاهش است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم سحرخیز چهارشنبه شب در پنجمین شورای آموزش و پرورش خراسان شمالی با تاکید بر توسعه رشته های تحصیلی فنی و حرفه ای و کاردانش در استان های محروم کشور، اظهار داشت: در صورت مشارکت آموزش و پرورش و آموزش فنی و حرفه ای استان و دستگاه های مرتبط با توسعه فنی و حرفه ای، اعتبار قابل توجه ای فراتر از شاخص تعداد دانش آموزان به استان اختصاص می یابد.

وی تصریح کرد: متاسفانه تعداد فارغ التحصیلان رشته های فنی و حرفه ای در کشور در حال کاهش است و این در حالی است که در چشم انداز پنج ساله کشور باید 50 درصد از دانش آموزان به سمت تحصیل در رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش هدایت شوند.

سحرخیز تنها را برون رفت از مشکل بی کاری و اشتغال پایدار در کشور را جهت دادن به تربیت نیروی انسانی عنوان کرد و گفت: در سند ملی آموزش و پرورش که در حال نهایی شدن در شورای عالی انقلاب آموزش کشور است، مهارت آموزی از اهداف جدی آموزش دوره متوسطه خواهد بود.

وی با بیان این که آموزش و پرورش تاکنون به چشم انداز برنامه چهارم توسعه کشوردر خصوص هدایت دانش آموزان به سمت رشته های تحصیلی فنی و حرفه ای دست نیافته است اظهار داشت: در چشم انداز برنامه چهارم توسعه باید 44 درصد از دانش آموزان به سمت تحصیل در رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش هدایت می شدند که تاکنون این امر به مرز 38 درصد رسیده است.

وی عمده دلایل عدم استقبال دانش آموزان از تحصیل در رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش را عدم اطلاع دانش آموزان از امکان تحصیل در این رشته ها تا مقاطع دکتری، استفاده نامناسب از منابع مالی و ناکارآمد جلوه دادن آموزش فنی و حرفه ای در کشور عنوان کرد.

معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: در سال تحصیلی جدید نیز برای خرید تجهیزات مدارس فنی و حرفه ای و هنرستان های کشور مبلغ 100 میلیارد ریال اختصاص می یابد که با نگاه به استان های محروم توزیع می شود.

وی یادآور شد: در سال گذشته نیز اعتباری بالغ بر 160 میلیارد ریال برای برون سپاری و خدمات بخشی در زمینه توسعه فنی و حرفه ای اختصاص یافت.

سال تحصیلی جدید مدرسه دو نوبته نداریم

سحرخیز در بخشی از سخنان خود به برنامه های وزارت آموزش و پرورش کشور نیز اشاره کرد و گقت: در سال تحصیلی جدید مدرسه دو نوبته نخواهیم داشت.

وی اظهار داشت: در تمام استان ها این ظرفیت وجود دارد و در سال تحصیلی جدید مجوز دو نوبته بودن به هیچ مدرسه داده نمی شود.

وی مزایای اجرای این طرح را ارتقای معلومات دانش آموزان در نوبت صبح و استفاده بهینه از منابع و نیروی انسانی عنوان کرد.

سحرخیز همچنین ایجاد مجتمع های شهری را از دیگر برنامه های این وزارت عنوان کرد و تشریح کرد: در این مجمتع ها یک مدیر کار مدیریت در سه مقطه ابتدایی، راهنمایی و متوسطه را به عهده خواهد داشت.

وی از ارائه 150 کتاب الکترونیکی در سال تحصیلی جدید نیز خبر داد و گفت: در نیمی از استان ها برای استفاده از کتاب های اینترنتی و شبکه رشد، مجمتع های روستایی به امکانات رایانه ای و شبکه اینترنتی مجهز شده اند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش از تغییر در کتاب سال اول ابتدایی نیز خبر داد و گفت: به همین منظور 36 ساعت آموزش حضوری ضمن خدمت و آموزش مجازی در فضای سایبری برای معلمان این مقطع در نظر گرفته شده است.