کلنگ ساخت پتروشیمی مسجدسلیمان به زمین می خورد

به گزارش خبرنگار مهر، مشکل تامین آب کافی برای مناطق مختلف مسجدسلیمان از همان روزی آغاز شد که کاوشگران نفت در روز پنجم خرداد سال 1287 در منطقه دره خرسان مسجدسلیمان و در عمق حدود 300 متری به نفت رسیدند.



شرایط زادگاه نفت خاورمیانه به گونه ای بود که به همان میزان که از وجود نفت سیراب بود در تشنگی داشتن آب می سوخت و این مشکل تا به امروز تامین آب برای این شهر نفتی را با مشکل مواجه می کند به گونه ای که به گفته فرماندار شهرستان مسجدسلیمان به جرات می توان گفت که هیچ منطقه ای در این شهرستان وجود ندارد که در 24 ساعت شبانه روز به طور کامل آب داشته باشد.

در طرح آبرسانی شهرستان مسجدسلیمان سه مخزن بتنی به حجم 25 هزار مترمکعب در مناطق مراد آباد، چشمه علی و تنگ مو احداث شده؛ همچنین به منظور بهبود کیفی آب شرب پروژه‌های محوطه سازی راه های دسترسی و تهیه و نصب فیلترهای ثقلی در دست اجرا هستند.



افزایش ظرفیت تولید آب از 60 هزار مترمکعب به 120 هزار مترمکعب در شبانه روز، جلوگیری از پرت و تلفات آب با اصلاح و تعویض خطوط فرسوده بین مخازن موجود در سطح شهر، افزایش ظرفیت تصفیه آب از 80 هزار مترمکعب به 120 هزار مترمکعب در شبانه روز، افزایش پایداری ذخیره آب در مواقع کم آبی یا قطع برق ایستگاه پمپاژ اصلی به میزان پنج هزار متر مکعب شامل مناطق نمره یک نمره هشت هنرستان صنعتی، کلگه و مرادآباد از جمله اهداف این پروژه است.



افزایش پایداری ذخیره آب در مواقع کم آبی یا قطع برق ایستگاه پمپاژ اصلی به میزان 20 هزار متر مکعب در بیش از 75 درصد سطح شهر شامل مناطق چهاربیشه، هشت بنگله، پنج بنگله، نفتک، دره اشکفت، دانشگاه آزاد، شهرک صنعتی، باغ چشمه علی، مال رمزعلی، مال دولت و باشگاه سوارکاران و مناطق توسعه شهر چم آسیاب و تلخاب، کنترل و بهبود کیفیت آب شرب تولیدی با احداث ساختمان آزمایشگاه تجزیه شیمیایی و فیزیکی از جمله دیگر اهداف این پروژه به شمار می آید.



فرماندار مسجدسلیمان نیز از آغاز عملیات اجرایی ساخت پتروشیمی این شهرستان از مصوبات سفر اول هیئت دولت به استان خوزستان در هفته آینده خبر داد و افزود: در همین راستا و به علت اینکه بعد از کاهش فعالیتهای شرکت نفت در این شهر که با افزایش نرخ بیکاری در مسجدسلیمان توام بوده است دولت اقدام به تعریف چند پروژه عظیم برای ایجاد اشتغال و رونق در این شهرستان کرده که یکی از این پروژه ها که می تواند باعث احیا و توسعه این شهرستان شود ساخت پتروشیمی مسجدسلیمان است.



محمد خانچی بیان کرد: این پروژه در سفر اول هیئت دولت استان خوزستان به تصویب رسید اما اجرای آن به علتهای مختلف اجرایی نشدکه با پیگیریهایی که از راه های مختلف توسط فرمانداری مسجدسلیمان صورت گرفته نظر مساعد دولت برای آغاز این طرح جلب شد.



فرماندار مسجدسلیمان اظهار داشت: در صورت اجرایی شدن ساخت این پتروشیمی می توان امیدوار بود که بخش اعظمی از مشکلات بیکاری در این شهرستان ریشه کن شود زیرا این واحد صنعتی در صورت بهره برداری دو هزار فرصت شغلی به صورت مستقیم ایجاد می کند.



خانچی با اشاره به اینکه این پروژه در منطقه زیلایی مسجدسلیمان ساخته می شود، تاکید کرد: مطالعات اولیه ساخت این پتروشیمی صورت گرفته و سرمایه گذار تنها باید کارهای ساختمانی را آغاز و به سرعت آن را تکمیل کند.



در این سفر قرار است وزرای نیرو و نفت نیز معاون اول رئیس جمهور را همراهی کنند.

