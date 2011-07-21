بخش خصوصی برای توسعه شبکه حمل و نقل تقویت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار افندی زاده شامگاه چهارشنبه در دیدار با تشکل های صنفی استان کردستان گفت: همه فعالیت های حمل و نقل توسط بخش خصوصی انجام می شود و به همین دلیل دولت برنامه ریزی جامعی را در راستای توسعه و تقویت شبکه حمل و نقل عمومی در دستور کار قرار داده است.

وی بیان کرد: در روند توسعه ناوگان حمل و نقل باید سامانه این بخش را شرکت محور کنیم که شرکت های با مالکیت وسائل نقلیه سنگین باری و مسافربری با استخدام راننده بتوانند سامانه حمل و نقل را تقویت کنند و این روند زمینه را برای ایجاد اشتغال بهتر و پایدارتر در این بخش فراهم می کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور با اشاره به مشکلات پایانه های استان کردستان گفت: پایانه های مسافربری یک نماد و وجه عینی برای شهرها هستند و هر شهری را با پایانه های مسافربری آن می شناسند بنابراین باید برنامه ریزی جامعی برای ساماندهی پایانه های مسافربری تدوین و طراحی شود.

افندی زاده یادآور شد: باید برای تغییرات و فعالیت پایانه های مسافربری استان کردستان با همکاری و مساعدت شورا های اسلامی شهر، استانداری و شهرداری برنامه ریزی جامعی در دستور کار قرار گیرد چرا که آنها موظف هستند مشکلات پایانه های این استان را برطرف کنند.

وی با اشاره به خدمات و فعالیت های سازمان حمل و نقل جاده ای در کشور گفت: در خصوص بیمه رانندگان مصوب شد که برای رانندگانی که بیمه می شوند 50 درصد حق بیمه را دولت پرداخت کند و شرکت ها نیز موظف به پرداخت بیمه تکمیلی شده اند و این کار در راستای توسعه شبکه حمل و نقل در کشور موثر خواهد بود.

در ادامه این نشست که در محل اداره کل پایانه های مسافربری استان کردستان برگزار شد نمایندگان تشکل های صنفی رانندگان استان به بیان مشکلات و نظرات خود پرداختند.

