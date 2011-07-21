تفاهم نامه های استان کردستان با شمال عراق بررسی شد

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: با توجه به انعقاد چندین تفاهم نامه همکاری بین استان کردستان و شمال عراق شامگاه چهارشنبه جلسه ای با حضور مسئولان استان و رئیس ستاد مشترک اقتصادی ایران و عراق برگزار شد و در این نشست وضعیت این تفاهم نامه ها مورد بررسی قرار گرفت.

ارسلان ازهاری عنوان کرد: طی چند سال اخیر اقدامات و برنامه ریزی های بسیار خوبی در راستای توسعه و تقویت همکاری های مشترک استان کردستان با استانهای شمال عراق صورت گرفته است که در همین راستا نیز شاهد انعقاد تفاهم نامه های مختلفی در تمامی حوزه ها و بخش ها بوده ایم.

وی بیان کرد: در جلسه شامگاه چهارشنبه همچنین وضعیت پیگیری های صورت گرفته از جانب کشورمان برای اجرایی کردن تفاهم نامه ها بررسی شد که بر اساس گزارش های اعلام شده در تمامی بخش ها ما جلوتر از طرف عراقی هستیم و مقرر شد که این موارد به مسئولان اقلیم کردستان عراق منعکس و آنها نیز برای تسریع در اجرای تفاهم نامه ها مشارکت داشته باشند.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان در پایان از برگزاری جلسه مشترک در شهرستان مریوان و مرز رسمی باشماق در این شهر خبر داد و گفت: قرار است که در این جلسه در خصوص وضعیت مرز رسمی باشماق مریوان و رفع مشکلات و نارسایی های آن با حضور رئیس ستاد مشترک همکاری های ایران و عراق تصمیم گیری شود.

