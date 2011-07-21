به گزارش خبرنگار مهر، یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه کشورمان در خصوص نامه اخیر دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس پیرامون اوضاع بحرین گفت: این نامه در اقدامی غیر متعارف با شئون دیپلماتیک، در ملاقات معارفه سفیر کشورمان با دبیرکل شورا به وی تسلیم شده بود که با توجه به غیر قابل قبول بودن مفاد آن، به دبیرخانه شورای همکاری خلیج فارس عودت داده شد.
به دلیل غیر متعارف بودن؛
ایران نامه دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس درباره بحرین را عودت داد
نامه اخیر دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس پیرامون اوضاع بحرین که در اقدامی غیر متعارف با شئون دیپلماتیک، در ملاقات معارفه سفیر کشورمان با دبیرکل شورا به وی تسلیم شده بود، به دبیرخانه شورای همکاری خلیج فارس عودت داده شد.
به گزارش خبرنگار مهر، یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه کشورمان در خصوص نامه اخیر دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس پیرامون اوضاع بحرین گفت: این نامه در اقدامی غیر متعارف با شئون دیپلماتیک، در ملاقات معارفه سفیر کشورمان با دبیرکل شورا به وی تسلیم شده بود که با توجه به غیر قابل قبول بودن مفاد آن، به دبیرخانه شورای همکاری خلیج فارس عودت داده شد.
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