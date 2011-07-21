حوادث رانندگی اصفهان 12 کشته و مجروح بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پلیس راه استان اصفهان گفت: وقوع پنج فقره تصادف طی 72 ساعت گذشته در محورهای مواصلاتی استان اصفهان، 12 کشته و مجروح بر جای گذاشت.

علی نیکبخت افزود: طی سه روز گذشته بر اثر بی‌احتیاطی برخی از رانندگان، پنج فقره تصادف در محورهای مواصلاتی استان رخ داد.

وی اظهار داشت: در این تصادفات که سه مورد آن واژگونی و یک مورد برخورد با عابر و یک مورد نیز برخورد خودرو با خودرو بود، متاسفانه شش نفر از شهروندان مجروح و شش نفر دیگر نیز جان باختند.

رئیس پلیس راه استان اصفهان تصریح کرد: تصادفات رخ داده ناشی از بی‌احتیاطی برخی از رانندگان و عدم توجه به مقررات راهنمایی و رانندگی و هشدارهای پلیس است.

وی اضافه کرد: احترام به حقوق دیگران و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی از شاخص‌های فرهنگ ترافیک محسوب می‌شود و بر همین اساس به منظور پیشگیری از وقوع چنین حوادث تلخ و ناگواری رعایت شاخص‌های فرهنگ ترافیک از ضروریات است.

نیکبخت تاکید کرد: پایبندی به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی توسط شهروندان به ویژه استفاده کنندگان از وسایل نقلیه باعث رشد فرهنگ ترافیک در جامعه شده و کاهش تصادفات را به همراه دارد.