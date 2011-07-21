معلولان گلستان چوب معلولیتشان را می خورند/ نرخ بالای معلولیت در استان

به گزارش خبرنگار مهر، دردشان از ناتوانی و کم توانی نیست، بلکه نگاههای سنگین اطرافیان و دیگران که به دیده ترحم به آنان می نگرند، بیش از هر چه چیز محدودیت جسمی شان را پررنگ می کنند.
این دسته به رعم محدودیت جسمی و کم توانی دارای استعدادهایی هستند و برخی از آنان در رشته های فعالیت می کنند که دیگران برابرشان کم آوردند و این همه پتانسیل برای رنگ گرفتن نیاز به حمایت دارد.
اکنون این قشر توانا اما کم توان به دلیل برخی محدودیتهای جسمی در حاشیه قرار گرفته اند و نیازهایشان مورد بی توجهی قرار گرفته است.
مناسب سازی مبلمان شهری از خواسته های اولیه این قشر است که در برخی از ادارات، نهادها، فضاهای آموزشی، تفریحی و گردشگری گلستان به فراموشی سپرده شده است.
استان گلستان با داشتن 6.8 صدم درصد خانوارهای معلول کشور بالاترین نرخ معلولیت در کشور را داراست و مددجویان نیازمند حمایت هستند نه ترحم و دلسوزی.
پول معلولیتمان را می پردازیم!
" مریم" معلولی که از ناحیه پا فلج است، با اشاره به نامناسب بودن فضاهای شهری می گوید: ما معلولان باید وجه کم توانی مان را بپردازیم و بسیاری از هزینه ها برای ما دو برابر است.
وی افزود: به عنوان نمونه به دلیل محدودیتهای جسمی و حرکتی از سرویس های عمومی زیاد نمی توانیم استفاده کنیم و مجبوریم برای رفتن به جایی از آژانس استفاده کنیم و به دلیل معطل شدن طولانی، راننده کرایه اضافی طلب می کند.
مهدی جوان 28 ساله ای که مدرک لیسانس دارد می گوید: جذب معلولان در ادارات و نهادها کم است و قانون سه درصد در برخی نهادها رعایت نمی شود.
وی اظهار داشت: در بیشتر نهادها و مراکزی که برای کار مراجعه می کنیم، معلولیتم را بهانه قرار می دهند و از سپردن کار و جذب خوداری می کنند.
در حال حاضر در سایت اشتغال گلستان چهار هزار و 869 مددجو ثبت به منظور رفاه حال بیشتر سالمندان، جانبازان، معلولان جسمی و حرکتی، نابینایان، زنان باردار و کودکان باید از اولویتهای اصلی مسئولان باشد.
فضاهای شهری مناسب معلولان نیست
مدیرکل فنی استانداری گلستان عنوان کرد: با عنایت به گزارشهای واصله و عکس و تصویرهای موجود برخی از ادارات نسبت به مناسبسازی اقداماتی را انجام دادهاند که جای تقدیر دارد ولی در پارهای از موارد محیطهای ساخته شده با استاندارهای اصلی فاصله دارد و نه تنها کمکی به معلولان و جانبازان و سایر افراد جامعه هدف نمیکند بلکه میتواند برای آنها خطراتی را به دنبال داشته باشد و مشکلاتی را فراهم کند.
مدیرکل بهزیستی گلستان گفت: براساس آمار سهمیه استان 2480 سهمیه نفر سال 90 است و350 نفر نیز سهمیه استان در سال 90 است.
ایروانی بیان داشت: سازمان بهزیستی متولی 200 هزار واحد مسکن در سال 90 است که سهم گلستان یک هزار و551 مورد است که اولویت با زنان سرپرست خانوار ومعلولان است.
وی اظهار داشت: از کل معلولان گلستان پنج هزار و417 نفر از بهزیستی خدمات دریافت می کنند و چهار هزار و400 معلول نیز در گلستان پشت نوبت دریافت هستند و در نظراست امسال یک هزار نفر نفر به لیست دریافت کنندگان مستمری اضافه گردند.
گلستان بالاترین نرخ معلولیت کشور را دارد
رئیس سازمان بهزیستی گلستان گفت: این استان 6.8 صدم درصد خانواده های معلول کشور را دارا است که این بالاترین آمار در بانک اطلاعات کشور است.
وی در ادامه اظهار داشت: 579 نفر از معلولان ذهنی وسالمند از خدمات مراقبتی در 15 مرکز برخوردار شده اند.
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