معلولان گلستان چوب معلولیتشان را می خورند/ نرخ بالای معلولیت در استان

به گزارش خبرنگار مهر، دردشان از ناتوانی و کم توانی نیست، بلکه نگاههای سنگین اطرافیان و دیگران که به دیده ترحم به آنان می نگرند، بیش از هر چه چیز محدودیت جسمی شان را پررنگ می کنند.

این دسته به رعم محدودیت جسمی و کم توانی دارای استعدادهایی هستند و برخی از آنان در رشته های فعالیت می کنند که دیگران برابرشان کم آوردند و این همه پتانسیل برای رنگ گرفتن نیاز به حمایت دارد.

اکنون این قشر توانا اما کم توان به دلیل برخی محدودیتهای جسمی در حاشیه قرار گرفته اند و نیازهایشان مورد بی توجهی قرار گرفته است.

مناسب سازی مبلمان شهری از خواسته های اولیه این قشر است که در برخی از ادارات، نهادها، فضاهای آموزشی، تفریحی و گردشگری گلستان به فراموشی سپرده شده است.

استان گلستان با داشتن 6.8 صدم درصد خانوارهای معلول کشور بالاترین نرخ معلولیت در کشور را داراست و مددجویان نیازمند حمایت هستند نه ترحم و دلسوزی.

پول معلولیتمان را می پردازیم!

" مریم" معلولی که از ناحیه پا فلج است، با اشاره به نامناسب بودن فضاهای شهری می گوید: ما معلولان باید وجه کم توانی مان را بپردازیم و بسیاری از هزینه ها برای ما دو برابر است.

وی افزود: به عنوان نمونه به دلیل محدودیتهای جسمی و حرکتی از سرویس های عمومی زیاد نمی توانیم استفاده کنیم و مجبوریم برای رفتن به جایی از آژانس استفاده کنیم و به دلیل معطل شدن طولانی، راننده کرایه اضافی طلب می کند.

مهدی جوان 28 ساله ای که مدرک لیسانس دارد می گوید: جذب معلولان در ادارات و نهادها کم است و قانون سه درصد در برخی نهادها رعایت نمی شود.

وی اظهار داشت: در بیشتر نهادها و مراکزی که برای کار مراجعه می کنیم، معلولیتم را بهانه قرار می دهند و از سپردن کار و جذب خوداری می کنند.

در حال حاضر در سایت اشتغال گلستان چهار هزار و 869 مددجو ثبت به منظور رفاه حال بیشتر سالمندان، جانبازان، معلولان جسمی و حرکتی، نابینایان، زنان باردار و کودکان باید از اولویت‎های اصلی مسئولان باشد.

فضاهای شهری مناسب معلولان نیست

علیرضا عباس‎زاده، مدیر‌کل فنی استانداری گلستان با استناد به گزارش‎های تصویری و ویدئو کلیپ‎های تهیه شده از فضاهای داخلی شهرها، ادارات و نهادهای دولتی و شرکت‎های خدماتی، محیط‎های آموزشی، اماکن زیارتی و سیاحتی و پارک‎ها، بانک‎ها و عابربانک‎ها خدمات ارائه شده در این مکان‎ها را متناسب با حال جامعه هدف این طرح ندانست.

وی از مسئولان درخواست کرد برابر مصوباتی که در جلسات قبل شهرستان‎های خود که در بحث مناسب‎سازی به تصویب رسیده پیگیر مشکلات اجرای این طرح‎ها شوند و نسبت به ساخت و سازها به شیوه استاندارد و مناسب با حال جامعه هدف اقدام کنند.



مدیر‌کل فنی استانداری گلستان عنوان کرد: با عنایت به گزارش‎های واصله و عکس و تصویرهای موجود برخی از ادارات نسبت به مناسب‎سازی اقداماتی را انجام داده‎اند که جای تقدیر دارد ولی در پاره‌ای از موارد محیط‎های ساخته شده با استاندارهای اصلی فاصله دارد و نه تنها کمکی به معلولان و جانبازان و سایر افراد جامعه هدف نمی‎کند بلکه می‎تواند برای آنها خطراتی را به دنبال داشته باشد و مشکلاتی را فراهم کند.



مدیرکل بهزیستی گلستان گفت: براساس آمار سهمیه استان 2480 سهمیه نفر سال 90 است و350 نفر نیز سهمیه استان در سال 90 است.



حسین ایروانی تصریح کرد: در سایت اشتغال سازمان 4 هزار و869 مددجو ثابت نام کرده اند.



ایروانی بیان داشت: سازمان بهزیستی متولی 200 هزار واحد مسکن در سال 90 است که سهم گلستان یک هزار و551 مورد است که اولویت با زنان سرپرست خانوار ومعلولان است.



مدیرکل بهزیستی گلستان گفت: 40 هزار و886 نفر معلول در گلستان وجود دارد که از این تعداد هفت هزار و407 نفر معلول ذهنی، 4 هزار و703 معلول ناشنوا وکم شنوا، 15 هزار و87 معلول جسمی حرکتی، پنج هزار و310 بیمار اختلال روانی ، هزار و162 نفر بیمار صرع و دو هزار و930 نفر بیماران چند معلولیتی هستند.



وی اظهار داشت: از کل معلولان گلستان پنج هزار و417 نفر از بهزیستی خدمات دریافت می کنند و چهار هزار و400 معلول نیز در گلستان پشت نوبت دریافت هستند و در نظراست امسال یک هزار نفر نفر به لیست دریافت کنندگان مستمری اضافه گردند.



گلستان بالاترین نرخ معلولیت کشور را دارد



رئیس سازمان بهزیستی گلستان گفت: این استان 6.8 صدم درصد خانواده های معلول کشور را دارا است که این بالاترین آمار در بانک اطلاعات کشور است.

دکتر ایروانی افزود: جمعیت گلستان حدود 2.3 درصد جمعیت کشور است در حالیکه 4.2 درصد معلولان کشور در گلستان هستند.



وی در ادامه اظهار داشت: 579 نفر از معلولان ذهنی وسالمند از خدمات مراقبتی در 15 مرکز برخوردار شده اند.