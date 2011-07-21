عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

- مخالفان قذافی به سمت منطقه صنعتی در شهر نفت خیز البریقه پیشروی کردند، درگیریهای شدید میان مخالفان و گردانهای قذافی به شدت ادامه دارد.



- هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا از هند خواست نقش رهبری در آسیا ایفا کند.



- جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق، تمدید توافقنامه امنیتی میان بغداد و واشنگتن را بعید خواند.



- هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق بر دشوار بودن تمدید توافقنامه امنیتی تاکید کرد.



- دولت سومالی با حضور شخصیتهای جدید تشکیل شد.



- مغرب و جبهه پولیساریو مذاکرات خود را درباره سرنوشت صحرای غربی از سر می گیرند.



- حسن الترابی از مخالفان دولت سودان شمالی پس از 23 سال به قاهره سفر کرد.



- طرابلس، کناره گیری معمر قذافی از قدرت را رد کرد.



- شماری از نظامیان در لحج یمن به انقلابیون پیوستند.



- شورای عالی نیروهای مسلح حاکم بر مصر، قانون انتخابات مجلس الشعب و مجلس شورا را پس از تاخیرهای مکرر بدون اعمال تغییرات اساسی که احزاب خواستار آن شده بودند، تصویب کرد.

- حزب الله لبنان اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در ربودن کشتی الکرامه را محکوم کرد.



- سازمان ملل متحد درباره وخامت اوضاع منطقه شاخ آفریقا و به ویژه وقوع فاجعه انسانی در سومالی هشدار داد.



- وزیر امور خارجه رژیم لیبی در مسکو با سرگئی لاوروف همتای روسی خود دیدار کرد.

- پارلمان اروپا اقدامات سرکوبگرانه رژیم بحرین را محکوم کرد.

- اداره کانال سوئز اعلام کرد عبور کشتی های جنگی ایرانی پس از موافقت وزارت دفاع مصر، مانعی ندارد.



- تظاهرات مردمی در بحرین در محکومیت سیاستهای سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه ادامه دارد.