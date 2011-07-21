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۳۰ تیر ۱۳۹۰، ۹:۲۷

تمشک؛ یاقوت وحشی جنگل های شمال

تمشک؛ یاقوت وحشی جنگل های شمال

علی آباد کتول - خبرگزاری مهر: برداشت تمشک که به یاتوت وحشی جنگل های شمال ایران معروف است در جنگل های گلستان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تمشک میوه ای قرمز رنگ بوده که به هنگام رسیدن رنگ آن سیاه می شود.

این میوه طبیعی که همانندعسلی است به رنگ سیاه می شود و معمولا در جنگلهای شمال ایران می روید.

توت وحشی درسال دوبار بصورت بهاره وتابستانه محصول می دهد و وقتی که برداشت توت فرنگی در مزارع  گلستان به پایان می رسد، برداشت تمشک در ارتفاعات آغاز می شود.

دکتر محمد کریمی متخصص داخلی درباره خواص درمانی تمشک می گوید: این میوه طبیعی سرشار از ویتامین هاست و پتاسیم که معمولا درغذاها کمتر پیدا می شود در این میوه به وفور دیده می شود.

وی افزود: کافیست برای مصرف، تمشک را فقط آب بکشید و بخورید و هیچ عوارض ناراحت کننده ای ندارد.

این پزشک افزود: تمشک خام برای درمان اسهال درکودکان مفیداست و خواص بسیاری را نیز در خود پنهان دارد.

روستاییان شمال از تمشک مربا و شربت تهیه می کنند.

گلستان 450 هزار هکتار جنگل دارد.
کد مطلب 1363772

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