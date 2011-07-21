رشد 4 درصدی اعتبارات عمرانی کردستان در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان ازهاری شامگاه چهارشنبه در نشست خبری استاندار کردستان با نمایندگان رسانه های جمعی این استان اظهار داشت: اعتبارات عمرانی استان کردستان در قالب بودجه سال 90 کشور در مقایسه با سال گذشته بیش از چهار درصد افزایش پیدا کرده است.

وی گفت: سهم استان کردستان از اعتبارات عمرانی در سال 89 رقمی بیش از 168 میلیارد تومان بود که این میزان اعتبار در سال جاری به 175 میلیارد تومان افزایبش پیدا کرده است هر چند که پیگیری های استان برای افزایش اعتبارات عمرانی در راستای تامین نیازهای کردستان همچنان ادامه دارد.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان بیان کرد: در کنار اعتبارات عمرانی استان کردستان در بودجه سال 90 کشور، 61 میلیارد تومان نیز از ردیف پروژه های ملی استانی شده به کردستان اختصاص پیدا کرده است که در این بخش نیز ما شاهد رشد سه درصدی در مقایسه با سال گذشته هستیم.

ازهاری به اعتبارات هزینه ای استان کردستان در بودجه سال 90 اشاره کرد و افزود: در بودجه سال جاری اعتبارات هزینه ای استان در دو بخش حقوق و سایر به 94 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است که سهم استان در این بخش در سال 89 رقمی بیش از 84 میلیارد تومان بود که در این حوزه نیز شاهد رشد 11 درصدی هستیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به روند توزیع اعتبارات عمرانی استان در بین شهرستانها اشاره کرد و یادآور شد: با استفاده از شاخص های مختلف محرومیت، جمعیت و وسعت و با بهره گیری از روش های نوین علمی اعتبارات عمرانی استان کردستان در بین شهرستانها توزیع شده است.

در ادامه این جلسه خبرنگاران رسانه های جمعی استان سوالات خود را در حوزه های مختلف از استاندار کردستان مطرح و وی نیز به آنها جواب داد.

