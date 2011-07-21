در گفتگو با مهر عنوان شد: فرمانهای دین عاطفی است/ فعالیتهای دینی و فرهنگی به موازات اجرای قانون

حجت الاسلام حسین ابراهیمی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تأثیر اخلاق اسلامی در روابط فردی و اجتماعی گفت: اخلاق اسلامی هم نیروی آمر به مثبت و هم ناهی از منفی است و اگر در کسی چنین ملکه ای به وجود آید باطنش دارای صفا و صمیمیت خواهد شد و از کارهای زشت فاصله گرفته و به کارهای شایسته و خوب روی می آورد.

وی با بیان اینکه در مسائل اجتماعی "اخلاق اسلامی"، بهترین عامل در هنجارسازی است، تأکید کرد: دین بزرگترین و اثرگذارترین عامل برای سلامت فرد و جامعه است و اگر دین نباشد حتی عقل هم در مواردی نمی تواند جلوی خواسته های انسان را بگیرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یادآور شد: از آنجایی که خواسته های انسان از مقوله احساس است، هیچگاه عقل نمی تواند به تنهایی جلوی احساس را بگیرد لذا چیزی از مقوله خود احساس باید وارد شود تا جلوی احساسات ناپاک را بگیرد و آن هم دین است که می تواند جلوی خواسته های خلاف انسان را بگیرد لذا دین عاملی است که انسان را به سعادت و کمال دعوت و هدایت و در مسیر کمال حفظ می کند.

حجت الاسلام ابراهیمی به پیامهای دین در مورد دوری از خشنوت اشاره کرد و یادآور شد: دین بر اساس عاطفه و محبت بنا شده است و فرمانهای دین عاطفی است لذا جلوی ناهنجاری ها، تمایلات و خواسته های غلط ما را می تواند بگیرد.

وی تصریح کرد: پیام دین یعنی مهربانی و محبت به یکدیگر تا جایی که سه بار از یکی از ائمه معصومین سؤال شد که دین چیست؟ فرمود: محبت و در چهارمین بار فرمود: هل الدین الا الحب؟ آیا دین چیزی جز محبت است؟ وقتی مجموعه دین، محبت شد دیگر خشونتی باقی نمی ماند.

نماینده مردم بیرجند در مجلس شورای اسلامی اجرای قانون را مهمترین عامل در جلوگیری از گسترش خشونت در جامعه برای کوتاه مدت دانست و با تأکید بر لزوم زمینه سازی های فرهنگی و تقویت باورهای دینی و اعتقادی در بلند مدت، گفت: ضمانت اجرای همه دستورات دین اجرای قانون است.



حجت الاسلام ابراهیمی در پایان یادآور شد: امنیت بدون اجرای قانون تأمین نمی شود و به موازات اجرای قانون باید کارهای فرهنگی و دینی در جامعه صورت گیرد تا افراد به تدریج در چارچوب دین گام بردارند و خشونت در روابط فردی و اجتماعی کاهش پیدا کند.