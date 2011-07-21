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۳۰ تیر ۱۳۹۰، ۹:۴۳

حسام:

آموزش همگانی مدیریت بحران استانداردسازی می شود

آموزش همگانی مدیریت بحران استانداردسازی می شود

گنبد کاووس - خبرگزاری مهر: مدیرکل مدیریت بحران گلستان گفت: محتوای آموزش همگانی مدیریت بحران استاندارد سازی می شود و این آموزش ها تاپایان امسال در یکی از شهرستان های استان گلستان بعنوان پایلوت اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول حسام  صبح پنجشنبه در نخستین دوره آموزش مدیریت بحران مدیران ستادی مدیریت بحران شهرستان گنبدکاووس، افزود: تا پایان امسال 800 نفر از مدیران ستادی (مدیران لایه های دوم و سوم ستاد بحران شهرستان ها و یکهزار نفر از کارشناسان و کارکنان دستگاه های اجرایی این استان دوره های آموزش مدیریت بحران را فرا خواهند گرفت.

وی همچنین از امضای تفاهم نامه آموزش همگانی مدیریت بحران در این استان خبر داد و گفت: دراین تفاهم نامه 3 جانبه که بین مدیریت بحران، جمعیت هلال احمر و سازمان آموزش فنی و حرفه ای گلستان امضاء شده است، استاندارد سازی محتوای آموزش همگانی تدوین و به شهروندان داده خواهد شد.

وی تصریح کرد: پس از بررسی نقاط قوت و ضعف اجرای این طرح آموزشی، از سال آینده در تمامی شهرستان های گلستان طرح آموزش همگانی مدیریت بحران اجرا خواهد شد.

مدیرکل مدیریت بحران گلستان همچنین درخصوص اهداف برگزاری نخستین دوره آموزش مدیریت بحران گلستان ویژه مدیران ستادی مدیریت بحران شهرستان گنبدکاووس، گفت: در این دوره آموزشی که تا پایان امسال در تمامی شهرستان های استان اجرا خواهد شد، مدیران لایه های دوم و سوم ستاد مدیریت بحران با شرح وظایف خود بصورت تئوری و کارگاهی آشنا خواهند شد.
 
حسام، ارتقای آمادگی مدیران در پیشگیری از حوادث و کاهش خسارات آن را از دیگر اهداف برگزاری این دوره آموزشی برشمرد و از مدیران شهرستان گنبدکاووس جهت حضور دراین دوره آموزشی قدردانی کرد.

نخستین دوره آموزشی مدیریت بحران استان گلستان ویژه مدیران ستادی مدیریت بحران گنبدکاووس بمدت 4 روز و طی دو هفته درمحل آموزشکده فنی دخترانه کوثر این شهرستان برگزار شد.
کد مطلب 1363781

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