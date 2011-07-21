آموزش همگانی مدیریت بحران استانداردسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رسول حسام صبح پنجشنبه در نخستین دوره آموزش مدیریت بحران مدیران ستادی مدیریت بحران شهرستان گنبدکاووس، افزود: تا پایان امسال 800 نفر از مدیران ستادی (مدیران لایه های دوم و سوم ستاد بحران شهرستان ها و یکهزار نفر از کارشناسان و کارکنان دستگاه های اجرایی این استان دوره های آموزش مدیریت بحران را فرا خواهند گرفت.
وی همچنین از امضای تفاهم نامه آموزش همگانی مدیریت بحران در این استان خبر داد و گفت: دراین تفاهم نامه 3 جانبه که بین مدیریت بحران، جمعیت هلال احمر و سازمان آموزش فنی و حرفه ای گلستان امضاء شده است، استاندارد سازی محتوای آموزش همگانی تدوین و به شهروندان داده خواهد شد.
مدیرکل مدیریت بحران گلستان همچنین درخصوص اهداف برگزاری نخستین دوره آموزش مدیریت بحران گلستان ویژه مدیران ستادی مدیریت بحران شهرستان گنبدکاووس، گفت: در این دوره آموزشی که تا پایان امسال در تمامی شهرستان های استان اجرا خواهد شد، مدیران لایه های دوم و سوم ستاد مدیریت بحران با شرح وظایف خود بصورت تئوری و کارگاهی آشنا خواهند شد.
نخستین دوره آموزشی مدیریت بحران استان گلستان ویژه مدیران ستادی مدیریت بحران گنبدکاووس بمدت 4 روز و طی دو هفته درمحل آموزشکده فنی دخترانه کوثر این شهرستان برگزار شد.
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