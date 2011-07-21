آموزش همگانی مدیریت بحران استانداردسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رسول حسام صبح پنجشنبه در نخستین دوره آموزش مدیریت بحران مدیران ستادی مدیریت بحران شهرستان گنبدکاووس، افزود: تا پایان امسال 800 نفر از مدیران ستادی (مدیران لایه های دوم و سوم ستاد بحران شهرستان ها و یکهزار نفر از کارشناسان و کارکنان دستگاه های اجرایی این استان دوره های آموزش مدیریت بحران را فرا خواهند گرفت.

وی همچنین از امضای تفاهم نامه آموزش همگانی مدیریت بحران در این استان خبر داد و گفت: دراین تفاهم نامه 3 جانبه که بین مدیریت بحران، جمعیت هلال احمر و سازمان آموزش فنی و حرفه ای گلستان امضاء شده است، استاندارد سازی محتوای آموزش همگانی تدوین و به شهروندان داده خواهد شد.

وی تصریح کرد: پس از بررسی نقاط قوت و ضعف اجرای این طرح آموزشی، از سال آینده در تمامی شهرستان های گلستان طرح آموزش همگانی مدیریت بحران اجرا خواهد شد.



مدیرکل مدیریت بحران گلستان همچنین درخصوص اهداف برگزاری نخستین دوره آموزش مدیریت بحران گلستان ویژه مدیران ستادی مدیریت بحران شهرستان گنبدکاووس، گفت: در این دوره آموزشی که تا پایان امسال در تمامی شهرستان های استان اجرا خواهد شد، مدیران لایه های دوم و سوم ستاد مدیریت بحران با شرح وظایف خود بصورت تئوری و کارگاهی آشنا خواهند شد.

حسام، ارتقای آمادگی مدیران در پیشگیری از حوادث و کاهش خسارات آن را از دیگر اهداف برگزاری این دوره آموزشی برشمرد و از مدیران شهرستان گنبدکاووس جهت حضور دراین دوره آموزشی قدردانی کرد.



نخستین دوره آموزشی مدیریت بحران استان گلستان ویژه مدیران ستادی مدیریت بحران گنبدکاووس بمدت 4 روز و طی دو هفته درمحل آموزشکده فنی دخترانه کوثر این شهرستان برگزار شد.